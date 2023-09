Julio Bellido: "El folclore se puede mezclar, pero con respeto. No hay modernidad sin tradición"

¿Cómo definiría ‘Tierra y sangre’, su nuevo álbum?

Como una mezcla de muchas cosas. Es una oda a la vida que he vivido y a los valores que he tenido, que son la música, el folclore, la familia y los amigos. Hay de todo, desde jota clásica llevada hacia otros ritmos a jazz, soul, reggae, bossa nova, folclore remezclado... y sobre todo muchas personas que han trabajado muy duro y que están ahí también.

El folclore no se puede mezclar a la ligera…

¡Claro que se puede mezclar! Por supuesto, siempre desde un respeto. No hay modernidad sin tradición. Ya en los 80, muchos folcloristas hacían mezclas hasta con electrónica o, sin ir mas lejos, ahora, uno de los mejores bailarines que tenemos en Aragón, Miguel Ángel Berna, ha hecho lo que ha hecho y ha abierto muchísimas puertas. El respeto es muy importante, saber cómo es la base, la tradición y lo original, beber de ahí y tirar para adelante.

¿De dónde le viene su pasión por la música?

De mi familia, sobre todo de la parte de mi padre. Mi abuela Mercedes cantaba fenomenal, mi tío Chato tocaba la bandurria, mi tío Perfecto era el director de la banda de Ainzón, mi tío José tocaba la guitarra…

¿Están presentes de alguna manera en sus canciones?

Hago un homenaje a todos ellos, a los Bayona y a los Bellido de Ainzón. Y en el disco colaboran mi padre (saxofón), mi hermano (acordeón) mi madre, mis tías, mis sobrinas y mi abuela, que falleció en enero a los 101 años y me dio tiempo a grabarla.

Toda una oda a la familia, en efecto...

Y a muchos amigos músicos que han participado en la grabación, como el productor y director musical Juanjo Almarza; Alonso Martínez, que es un capo de la música; Davo Lezcano, un batería maravilloso; David Pellejer, un pianista alucinante; Raimundo Franco, gaitero de Aragón; Josué Barrés, percusionista flamenco donde los haya; Alejandro Monserrat, con la guitarra española tocando maravillas; el cubano Yamil, también percusionista; Alfonso Díez, músico y etnólogo; Alberto San Miguel, a la trompeta, y la banda de la Unión Musical de Torrero, con Chema Salvador en la dirección.

Eso solo en la parte instrumental. ¿Y en las voces?

Está mi amigo Jorge Usón, que canta conmigo el tema que da nombre al disco, ‘Tierra y sangre’. Y también colaboran Nacho del Río, Beatriz Bernad, Lorena Calero, Carlos Valledor, Susana Gil, Pili Martín, Mónica Ciprés, Lourdes Escusol, Sergio Sanz, Javier Lasmarías, Jesús Gimeno... y he tenido también la suerte de contar con Saray Muñoz, cantaora del Ballet Nacional, e hija de Tina (Las Grecas), y Chelo Pantoja, que es otra cantaora de Jerez de la Frontera que quita el hipo.

Casi nada…

Me senté con Alonso Martínez, Susana Gil (directora de voces) y Juanjo Almarza y les dije: «Quiero grabar». Me contestaron: «Adelante, estamos contigo». Y así, con las pautas que yo les di, comenzamos a trabajar. También me he dejado guiar mucho por ellos. Hay unas melodías, unos acordes... Realmente, es como soy yo. Me gusta estar con muchas personas, mezclar, juntar a mis compañeros y a mi familia. El disco es una mezcla de lo que he ido andando todos estos años que llevo en los escenarios.

¿Cuántos lleva?

Mi primer sueldo lo tuve a los 16 años con el Ballet Aragonés Baluarte. Ahí empezó todo. Y desde entonces hasta ahora, que voy a hacer 39.

¿Cuántas canciones componen ‘Tierra y sangre’ y dónde se puede adquirir?

Son 18 temas, y se grabaron en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza, con Carlos Estella y José Manuel Huerta.

El álbum está a la venta en Discos Linacero, tanto en la tienda física como en la web; en Indumentaria Beltrán, en Zaragoza, y en A Faldriquera, en Huesca.

¿Cuándo presentará en directo los temas de este trabajo?

Es algo que tengo guardado bajo manga. Pero será una fecha muy señalada para los aragoneses y sobre todo para los zaragozanos, en un lugar que a mí me hace muchísima ilusión. Si todo va bien y no se cruza nada, estaremos todos (familia y amigos) encima del escenario, que eso es lo que más me llena. Rodearme de tantísima gente buena hace que parezca bueno yo. Eso es gloria bendita. Para mí va a ser muy importante, como un sueño hecho realidad.

Tras finalizar la gira de ‘The Hole’, ¿qué puede avanzar de sus próximos proyectos?

‘The Hole’ ha bajado la persiana en España. Nunca se sabe cuándo volverá o si volverá. Pero de momento sí necesita un respiro y descansar porque han sido 12 años los que hemos estado de gira. Ahora estoy preparando otra cosa, de la que no puedo hablar todavía, entrenando muy duro en otros parámetros más allá de lo musical. Además, estoy metido también en un proyecto nuevo de cabaret en Madrid, y luego tengo un musical de pequeño formato que empezaremos a ensayar a partir de enero.