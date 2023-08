Una zaragozana en la trastienda del 'Grand Prix': "Hay concursantes que dicen llorando: '¡Si me viera aquí mi abuelo!'"

Dieciocho años habían pasado desde la última vez que TVE emitió 'Grand Prix'. Dieciocho años con sus dieciocho veranos en los que siempre ha habido alguien que lo ha echado de menos. Ese runrún, sustanciado en los últimos tiempos también en las redes sociales, ha acabado propiciando la vuelta de este programa epítome de una televisión, la de los 90, que se hacía a lo grande y para grandes audiencias.

El entretenimiento veraniego vuelve además casi calcado, con Ramón García al frente, de la mano de Europroducciones TV y Carlo Bosserman, los mismos que lo pusieron en marcha en el 95 y que estuvieron detrás de bombazos como 'Hola Raffaella' o 'Qué apostamos!'. No obstante, el formato se ha pulido y adaptado a las nuevas modas, sensibilidades y legislaciones: en 2023 no hay vaquilla, la participación de los pueblos alcanza nuevos simbolismos en un momento en que la llamada 'España vacía' se reivindica o se añaden famosos de nuevo cuño como 'youtubers'.

La apuesta ha sido un éxito -casi un fenómeno-, con inusuales cifras que alcanzan hasta el 26% de cuota de pantalla, además de un seguimiento muy reseñable entre los codiciados jóvenes.

Máfer Jiménez con los presentadores y colaboradores del programa y dos de los padrinos, Elena Furiase y José Mota. H. A,

Una zaragozana, Mafer Jiménez, forma parte del equipo que ha traído de vuelta el 'Gran Prix'. Lo hace como jefa de redacción, en primera línea en los "laboriosos" trabajos de selección de los participantes. Le avala una larga trayectoria televisiva que empezó por casualidad, hace 30 años, a través de Paco Lobatón y '¿Quién sabe donde?'. Mafer era trabajadora social en el Albergue de Zaragoza y colaboraba con algunos casos de desaparecidos. De ahí pasó a trabajar en Madrid en diversos programas de actualidad de donde dio el salto a 'Gran Hermano' como responsable del casting. 'Jotalent' en Aragón TV y un magazine para Telemadrid son sus trabajos más recientes junto a 'Grand Prix'.

¿Están sorprendidos del éxito?Todos los veranos había quien echaba de menos el 'Grand Prix', pero ha sido a partir de la llegada de las redes sociales cuando este deseo se ha hecho más factible. La gente tenía ganas. Y creo que lo que ha sucedido es que ha pasado el tiempo suficiente como para que a aquellos 'niños del Grand Prix', que es como los llama Ramón García, que ahora tienen entre 20 y 30, les haya generado una gran cantidad de recuerdos.



La nostalgia es poderosa.Muchos de los concursantes de este 2023 tienen entre 20 y 35. La verdad, tienen que ser jóvenes porque si no se nos pueden descalabrar. Y entraban en el plató y lloraban porque se acordaban de su infancia y de cuando veían el programa con sus abuelos. Decían: "¡Si me viera mi abuelo en el 'Grand Prix'!" Porque muchos de ellos ya no están, y la gente siente la emoción de participar en el programa que compartían con sus seres queridos. Toda esa emoción se transforma en audiencia. Es mucha la gente que viéndolo revive su infancia y a personas que ya no están.

🐮👑 Ronalda Cristina, la reina del #GrandPrixSemi1 en acción.

¡¡MIUUUUU!! pic.twitter.com/hlYDRh39x0 — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 23, 2023

Pero también lo están viendo niños.Se sigue sobre todo entre la gente de 4 a 12 años. ¡Cómo no les va a gustar semejante parque de atracciones en el que la gente se está cayendo guarrazos todo el rato! Es todo como un cómic: un dinosaurio, un pingüino, unos bebés en pañales... Es muy divertido. Y esta vez hemos dado voz a las gradas, donde nos han contado cosas muy chulas porque es gente de los pueblos, no es figuración. Ha venido gente de 93 años o enferma de ELA... Y eso que las grabaciones son largas, es un programa muy laborioso, hay que hacer muchos cambios entre prueba y prueba. Pero hasta han repetido.

"Esta vez hemos dado voz a las gradas, donde nos han contado cosas muy chulas porque es gente de los pueblos, no es figuración. Ha venido gente de 93 años o enferma de ELA..."

¿Demuestra este exitoso retorno que al final son los clásicos los que funcionan?No todos. Pero es que este es un programa de verano que tiene la virtud de reunir a la familia y que descubre a los jóvenes de hoy que se puede ver la tele con tus padres y abuelos, conviviendo. Mi hija tiene 19 años y no ve la tele y sin embargo ha visto 'Grand Prix' con nosotros. El 'Grand Prix' es una forma de acercarse a la televisión. Pero además hoy existe la oportunidad de verlo al día siguiente. Este verano, por ejemplo, los críos en lugar de aburrirse antes de ir a la piscina o a la playa, se ponen el 'Grand Prix'.

El programa le está dando a TVE unas audiencias que parecían ya fuera de su alcance.Cuando vi al día siguiente del estreno, el 25 de julio, que habíamos hecho un 26% de audiencia, te juro que pensé que era el mejor regalo posible porque ha sido duro de grabar: hay mucha gente en plató. Solo los concursantes y el público, 300 personas, más el equipo, casi 100. Y luego, la acogida...Yo que he hecho 'Gran Hermano' tantos años, con audiencias que alcanzaron el 70%, fíjate todo lo que se decía de él. Teníamos fans irredentos y grandísimos detractores, pero en el 'Grand Prix' no se ha cuestionado prácticamente nada, si acaso la ausencia de la vaquilla, fíjate tú que drama.

"Muchas localidades recuperan la ilusión. Y además se ha creado comunidad, porque hemos dado visibilidad no solo al paisaje sino al paisanaje"

Es un formato de cuando la tele se hacía a lo grande, de la época de las vacas gordasClaro, de los 90. Pero ahora nos ha pasado cada cosa...



Cuente, cuente...Pues las elecciones municipales de mayo, por ejemplo. Empezábamos a grabar el 7 de julio y teníamos muchos pueblos que no nos contestaban hasta que hubieran pasado las elecciones. Algunas corporaciones no se pusieron en marcha hasta el 17 de junio, ¡a dos semanas de empezar a rodar en plató! Alcaldes que habían dicho que sí no salieron reelegidos y el nuevo decía que no; es que es una movida... No contábamos con eso. Y encima al día siguiente de las municipales, las generales, que también retrasaron algunas cosas. Lo que fue aquello...

Esto de anoche en el Grand Prix me tiene a lágrima viva pic.twitter.com/zyCFBH6lM8 — elon (@offensiveprank) August 15, 2023

Usted es una gran experta en cástines. ¿Cómo ha sido el del 'Grand Prix'?Para las pruebas se necesita estar muy en forma. Y en pueblos pequeños no siempre hay la gente joven suficiente, eso ha sido un escollo. Pero a la par, los alcaldes nos explicaban que como en este tipo de localidades apenas hay ocio nocturno, hay mucha oferta deportiva, ¡y no sabes qué concursantes tan mazados nos han llegado! Hemos alucinado, auténticos toros.

¿Y en cuanto a los pueblos?Como han participado ocho pueblos en siete programas, hicimos un sorteo previo entre las 17 comunidades autónomas. Entre esas ocho elegimos a un representante de acuerdo a los vídeos que mandaron, la disponibilidad de sus habitantes o de sus alcaldes o la capacidad de juntar a 35 personas en forma, porque han pasado 18 años desde el último 'Grand Prix', y antes la gente iba más cualquier manera, pero ahora ha sido más competitivo.

Le doy un 10. Nadie presenta este programa como él. Cómo lo vive, cómo se emociona. Su cercanía. Para él era un regalo volver"

¿Cuál es su prueba favorita?Los pingüinos matemáticos, he llorado de risa. Me he reído tanto en este programa... Pero también he disfrutado por la emoción de la gente, la ilusión... Ha habido alcaldesas como la de Tineo (Asturias) que me dicen que les ha tocado la lotería yendo al programa. Muchas localidades recuperan la ilusión. Y además se ha creado comunidad, porque hemos dado visibilidad no solo al paisaje sino al paisanaje. Por ejemplo es el caso de Brión, un pueblo de La Coruña que se hizo viral por lo guapo que es Jose, el capitán, que parecía uno de 'Pasión de gavilanes'. Arrasó. O Tineo, cuyo lanzador de los bolos, Johnny, era un paquete, tan malo apuntando que se hizo también viral.



¿El que por poco le da a Belinda Washington?Ese. Que casi se carga también al presentador y a tres cámaras. ¡Ay, que risa! Es que es verano, una época ligera, necesitamos reír y convivir. A la gente le hemos removido los recuerdos, pero además le hemos entretenido sin más pretensión.