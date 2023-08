Mª José Hernández: "En verano me libro de la agenda y no me pongo ninguna meta"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?

El verano, para mí, significa parar, hacer balance, resetear. Mi ciclo vital se sigue rigiendo por el calendario escolar; es decir, para mí, el año y los nuevos propósitos comienzan en septiembre, así que julio y sobre todo agosto son meses para tomar impulso.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

El verano era sinónimo de libertad absoluta y felicidad. Me pegaba literalmente los nueve meses de colegio soñando con las vacaciones, porque en cuanto terminaba el curso mi madre se trasladaba con todos nosotros al pueblo y ahí empezaban tres meses en los que para mí era como ir a otro planeta , donde me reencontraba con la pandilla y me pegaba todo el día en la calle. Era como ‘Verano azul’, pero en la sierra de Albarracín.

¿Y en la edad adulta?

En la edad adulta los veranos han estado condicionados por los conciertos, por lo que ya hace mucho tiempo que perdieron esa sensación de parón tan largo. Ahora son solo escapadas entre días de trabajo.

¿Este año tiene tiempo para irse de vacaciones? ¿Adónde?

Sí, está siendo un verano bastante viajero: unos días en La Gomera, que es una isla sorprendente y maravillosa; una escapada por el norte de Italia; y por supuesto no puede faltar mi cita con la sierra de Albarracín.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

La verdad es que mis viajes especiales han sido siempre fuera de la temporada estival.

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

Mi pueblo (bueno, el de mis padres y abuelos en realidad), Orihuela del Tremedal, en la sierra de Albarracín, en Teruel.

¿Qué destino vacacional tiene pendiente por cumplir?

No tengo ninguno en especial... He viajado mucho, casi siempre por trabajo, así que en vacaciones, no soy de grandes viajes. Soy de proximidad y gustos sencillos, tranquilidad y buena compañía.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones?

Me viene de pronto a la cabeza una noche de verano en el pueblo, que estaba con mi pandilla de cháchara en la calle y de pronto, sin mediar aviso, una mujer nos tiró un cubo de agua fría desde una ventana para que nos calláramos. Nos quedamos tiesos, no sé si del susto o porque el agua en aquellos años y en esa sierra salía del grifo helada, pero hasta ahí llego la velada.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales...)?

El verano, para mí, básicamente es para descansar y mirar hacia adentro, así que no puede faltarme un buen libro, la guitarra y mi cuaderno de notas. Si entre tanto se cruza la oportunidad de ver un buen concierto, pues perfecto.

¿Qué planes llega a cumplir usted de los que se propone cada verano: descansar, desconectar, crear..?

Suelo cumplir los tres, pero sin presiones. Una de las cosas que pretendo es precisamente librarme de la agenda y de la lista de tareas pendientes, así que me dejo llevar y no me pongo metas. Casi siempre las musas llegan cuando no se piensa en ellas.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

‘Stairway to heaven’, de Led Zeppelin. Fue le verano de mi primer amor adolescente. Él la tocaba con la guitarra.