‘No se admiten perros ni italianos’: pobreza, trabajo y exilio

No sabía nada del director y guionista Alain Ughetto, de sus orígenes ni de su corta trayectoria cinematográfica, hasta el feliz descubrimiento de su película animada llegada este fin de semana a los cines, ‘No se admiten perros ni italianos’. Ya solo el título confieso que me atrajo lo suficiente como para querer ver esta pequeña y deliciosa rareza, que va creciendo conforme discurren sus setenta precisos y bien medidos minutos. Su final, con una dedicatoria tan entrañable como solidaria -‘A todas las familias que debieron exiliarse para sobrevivir’-, no hace sino reafirmar lo que promete desde el principio esta obra nacida a la manera de un homenaje a los antepasados del cineasta.

Según cuenta Alain Ughetto, esta es la historia de sus abuelos, y sus bisabuelos, campesinos pegados a la tierra que les daba de comer y condenados, como tantos otros, a emigrar para encontrar trabajo y ganar un jornal que les diese de comer. El argumento, evidentemente, no ofrece sorpresa alguna en este sentido, puesto que ese recorrido que va de la pobreza a la decisión de abandonar las raíces para encontrar un, digamos, futuro, no es solo cosa del pasado ni solo del presente.

‘No se admiten perros ni italianos’ recorre la historia de esa familia y, con ella, la de las crisis económicas de Europa y las guerras que ha sufrido el continente. Y lo hace a través de unos personajes animados que cobran valor a través de sus reflexiones y su forma de vida. Alain Ughetto no usa el trazo grueso, es muy sutil en la creación de personajes y escenas, como demuestra en cada pincelada y en cada secuencia.

A través de sus protagonistas nos ponemos en la piel de aquellos que no han conocido otra cosa que hambre y pobreza, mucho esfuerzo y una cierta mala suerte. Ughetto cuenta muy bien todo esto en un filme muy interesante, no extenso pero sí intenso y bien diseñado, con unos personajes tan vivos como entrañables y que cumple su propósito.