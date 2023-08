El bardo irreductible regresó a Sos

Más de quince años después de actuar en el extinto Luna Lunera, este pasado sábado Elliott Murphy regresó a la Lonja Medieval de Sos del Rey Católico, esta vez en el marco del festival Sos en Vivo (más modesto, pero una excusa perfecta para volver a visitar la preciosa localidad cincovillesa), para brindar un memorable concierto, a la altura de los que elevaron a mítico aquel Luna Lunera.

A sus 74 años, Murphy, el bardo irreductible afincado en París, se conserva en espléndida forma, pletórico de voz y derrochando tanta pasión como siempre que sube a un escenario. En su única actuación de este verano en España, el neoyorquino estuvo acompañado por su fiel escudero y guitarrista Olivier Durand y, como novedad, por la violinista Melissa Cox, un fichaje que aporta notable colorido a las canciones de Elliott.

Elliott Murphy ***** Músicos: Elliott Murphy, voz, guitarra acústica y armónica; Olivier Durand, guitarra y voces; Melissa Cox, violín y voces. Festival Sos en Vivo. Sábado, 19 de agosto de 2023. Lonja Medieval de Sos del Rey Católico, Zaragoza. Lleno.



La cosa empezó por todo lo alto con ‘Last of the rock stars’ y ya no bajó el nivel durante casi dos horas, con piezas como ‘Take that devil out of me’, ‘You never know what you’re in for’, ‘On Elvis Presley’s birthday’, ‘A touch of kindness’, ‘What the fuck is going on’, ‘Hope’ o una curiosa recreación de ‘Summertime’. Emoción a raudales, brillantes intervenciones de Durand, magia entre los muros de piedra medievales y un público -venido desde diversos lugares del país y de Francia- entregado que despidió con una larga ovación a Elliott Murphy, un tipo que nunca defrauda.

La noche anterior también hubo otro concierto exclusivo en España, el de The Courettes, dúo con un pie en el rock garajero y otro en el pop femenino de los 60, y que no da tregua a los espectadores de la mano de la cantante y guitarrista brasileña Flavia Couri, un auténtico torbellino de energía y actitud. La representación aragonesa en Sos en Vivo corrió a cargo de Lafitte, con un entretenido concierto el sábado en horario vermú. ¡Enhorabuena a los responsables del festival!