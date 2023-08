‘Campeonex’: Del baloncesto al atletismo con humor

Tras una carrera en la que apostó por la comedia, adaptando a la pantalla grande a algunos de los personajes del gran Francisco Ibáñez, y luego del éxito de la estupenda ‘Camino’, Javier Fesser fue autor en 2018 de uno de los mayores taquillazos del cine español, ‘Campeones’. Divertida, sorprendente, entrañable, aquella comedia se atrevía a contar con mucho y muy buen humor una historia protagonizada por personas con discapacidad. Aquel bombón de película contaba, además, con dos elementos cinematográficos fundamentales para que llegara a convertirse en el fenómeno que fue: tenía unos actores principales muy sólidos, como Javier Gutiérrez, y un guión muy bien armado, de tal manera que salió una película redonda. La recuerdo por todo lo que me gustó y todo lo que me reí en ella y la grata sensación final que me dejó.

Era casi inevitable una segunda parte, una continuación de la experiencia vivida entonces por sus protagonistas, y de ahí surgió ‘Campeonex’. Tiene esta las primeras virtudes que hemos citado de la anterior: no nos reímos ‘de’ sino ‘con’, sentimos ternura, no pena, y nos afectan las venturas personales de todos, mientras nos reímos de sus desventuras deportivas. Esta vez el baloncesto ha sido sustituido por el atletismo (a causa de un error) y el deporte, más que en la pista clásica, se practica en un encuentro de ‘gamers’ del que es gran protagonista el ‘gamer’ y ‘streamer’ conocido como Brianeitor. Pero en esta segunda parte falta un guión más equilibrado y mejor forjado y, pese al buen trabajo que realiza la joven y debutante actriz Elisa Hipólito, hay vacíos difíciles de llenar.

'campeonex' ** Director y guionista Javier Fesser. Fotografía Ángel Amorós. Intérpretes Elisa Hipólito, Brianeitor, Jesús Vidal, Gloria Ramos. España. 2023. 124 minutos.

‘Campeonex’, pese a sus altibajos narrativos y su duración de dos horas poco justificadas, emociona, entretiene, conserva parte del alma de ‘Campeones’ y no hay duda de que gustará bastante a los aficionados a los videojuegos gracias a esa media hora final que Fesser les dedica.