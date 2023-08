Israel Fernández: "En la música hay que ser humano, ¡la investigación para la CIA!"

El flamenco se ha integrado con naturalidad en los discursos musicales más contemporáneos, llegando a audiencias cada vez más abiertas. ¿Caen también los prejuicios entre los artistas?Estamos en un momento muy bonito, con mucha frescura, en el que hay mucha afición de jóvenes y mucha juventud haciendo flamenco , aunque no sea el más ortodoxo. Lo importante es que ese flamenco que a lo mejor no tiene tanta pureza te lleve a escuchar el otro. Creo que todos los que estamos aportando nuestro granito de arena vamos en el mismo barco e intentamos que nadie se lo pierda.

¿Qué supone en su carrera su último disco, ‘Pura sangre’?Me he dejado llevar por el corazón, aunque este se equivoque, como siempre hago. Este disco es como una autobiografía, de mi familia, de mi casa, de mis abuelos, mis tíos, mis padres, mi forma de vida; hablo del silencio, hablo de un montón de cosas que caracterizan mi forma de sentir. Luego, para mí, es un paso adelante, es un disco un poco más atrevido, en el que he estado haciendo amistad con otros instrumentos... Que no investigando; a mí no me gusta la investigación, ¡la investigación para la CIA y los experimentos para la farmacia! En la música hay que hacer amistad con los instrumentos y con las personas, hay que ser humano.