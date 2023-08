La mano del umbral

Descubrir lo que puede haber al otro lado atrae, aunque averiguarlo no parece la mejor decisión. ‘Háblame’ describe las sesiones de espiritismo improvisadas que se efectúan en el contexto lúdico de la experimentación y la inconsciencia juvenil, escenario en el que despliega una original modulación de las historias en torno a la ouija. Cambia la tabla y el vaso por una siniestra mano embalsamada que permite contactar con los muertos, vía de apertura del umbral que lleva igualmente aparejadas las consecuencias y aspectos como lo que es llamado y ya no se va. Los hermanos gemelos Danny y Michael Philippou, ‘youtubers’ en su gran salto audiovisual, firman una película que sorprende por el dominio narrativo que exhibe, su solidez y su tratamiento. Se ajusta a los rasgos del terror adolescente pero a la vez desprende un tono diferente, y no solo porque se trate de una producción australiana y revista por ello un ‘aire’ distinto. Apreciable por lo que transmite y deja, apunta a convertirse en uno de esos títulos bien posicionados en el imaginario del aficionado.

'háblame' *** Dirección: Danny Philippou y Michael Philippou. Guión: Danny Philippou y Bill Hinzman. Intérpretes: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji y Miranda Otto Terror, 94 minutos. Australia, 2023

El filme concentra evocaciones clásicas al hablar de la pérdida de la que uno no se recupera, de la tristeza que queda fijada, del mal que aprovecha la debilidad y de la situación en la que el personaje, afectado, entra en espiral. Un cauce representado a través de una joven rota por la muerte de su madre dos años atrás, dolor frente al que halla cierto refugio emocional en su amiga y el hermano de esta. Las implicaciones por los daños provocados remiten también al lado clásico del relato.

Los momentos de horror no asustan pero son de los que tienen carga impactante porque remueven y perturban. Los rostros de posesión y los de los espíritus así lo atestiguan, como ocurre asimismo con el sustrato desalentador canalizado. La plasmación cuenta con la virtud de que genera su efecto sin explorar apenas el mundo paralelo y el origen de la mano.