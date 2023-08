Statham contra los tiburones

Una película puede hacer cambiar de opinión. 'Megalodón' (2018) decepcionaba al no aprovechar como gustaría el más que atractivo factor determinante del descomunal depredador prehistórico. Sin embargo, si se revisa uno comprueba que su carga convencional y su tratamiento con el 'freno de mano' puesto no minimizaban tanto el entretenimiento. 'Megalodón 2. La fosa', de nuevo con Jason Statham como carismático hombre de acción y único hombre capaz de matar tiburones gigantes, repite en buena medida la estructura y no se aleja mucho del tono original, si bien se muestra menos contenida, canaliza una mayor dosis lúdica y presenta más alicientes.

Como es habitual en las secuelas, la propuesta amplía la amenaza, lo que se traduce en más monstruos del fondo abisal. No obstante, en su primera mitad los deja en segundo término. Tras el genial prólogo mostrado en el tráiler, y tras describir los aspectos emocionales que intervienen, prefiere detenerse más que su predecesora en la ciencia ficción submarina desde la cuestión del mundo inexplorado. Un marco en el que introduce otra diferencia, la de que esta vez también hay humanos peligrosos (la organización oculta e infiltrada entre los investigadores oceánicos).

'Megalodón 2. La fosa' ***

Dirección: Ben Wheatley. Guión: Jon Hoeber, Erich Hoeber y Dean Georgaris. Intérpretes: Jason Statham, Wu Jing, Sophia Cai, Sergio Peris-Mencheta, Page Brewster y Cliff Curtis. Acción y ciencia ficción, 116 minutos. Estados Unidos y China, 2023.



El filme, con el español Sergio Peris-Mencheta como llamativo villano arquetípico, se entrega a su raíz de serie B y a su lado desatado una vez el grupo protagonista, en su huida, llega a la isla. La manera en la que el guión 'desaparece' genera afinidad, aunque por supuesto lo mejor está en los momentos de Statham contra los megalodones, que se disfrutan. El humor 'tonto' cumple asimismo con su función en el pasatiempo.

Esta continuación, que al igual que su referente exhibe elementos que resaltan la mirada puesta en el mercado asiático, reviste la curiosidad de que venga firmada por Ben Wheatley. Choca ver al director de 'High-Rise', 'A field in England', 'Turistas' y 'Kill List' en un encargo así (releva a Jon Turteltaub).