El cielo y la Tierra

Nueva noche de lujo musical dentro del VI Festival Múver. Un mano a mano entre Händel y Vivaldi en la voz del tenor oscense Jorge Franco y en los instrumentos de El Trovar, conjunto bajo la égida de otro Franco, Sergio, sin parentesco con el anterior, salvo por razón del arte. ‘Ciel e Terra’ era el título global del concierto, distribuido en tres actos: primero y tercero para el genio alemán, con el segundo para su coetáneo italiano.

‘Ariodante’ y ‘Alcina’, dos óperas de Händel, proporcionaron el material para el primer acto. El Trovar arrancó con una introducción instrumental, desarrollada con gran seguridad y un elaborado ensamble. Entró en acción vocal Jorge Franco interpretando dos arias de Lurcanio, personaje de la primera ópera. Con una voz bien asentada en las modulaciones barrocas, firme pero sin estridencias, mantuvo con facilidad el vibrato en la segunda, antes de cambiar de personaje para cantar ‘Un momento di contento’, de Alcina. Una nueva aria de Lurcanio asentó la actuación de Franco, que aún enriqueció el floreo vocal que había exhibido anteriormente.

El turno de Vivaldi en el segundo acto lo inició El Trovar interpretando tres movimientos del ‘Concerto per archi in sol minore, RV 157’ antes de que retornara el tenor para interpretar dos arias de Catone, protagonista de la ópera ‘Catone in Utica’. Excelente el Largo fugado de la introducción vivaldiana por parte de los intérpretes, ágiles y precisos en los dos Allegri que lo envuelven. El tenor acomodó su interpretación al espíritu que transmiten las dos arias, festivo la primera y trágico la segunda.

Las densas óperas ‘Rodelinda’ y ‘Tamerlano’, de Händel, proporcionaron a los intérpretes nuevo material para lucir sus habilidades en el tercer acto, con una brillante introducción instrumental y las arias de Grimoaldo y de Bajazet. Hubo dos propinas.