Rasmia y guasa por arrobas

Con la presencia de Tori Sparks, oriunda de Chicago pero afincada en Barcelona, concluyó el jueves en Rock & Blues Café el miniciclo Divas de Verano, que en las últimas semanas ha traído a la ciudad a artistas internacionales de la talla de Ashley Campbell, Vanessa Collier o Bette Smith, así como la zaragozana Chata Flores. El programa ha sido todo un acierto, tanto por la calidad de las propuestas como por la respuesta del público, que ha llenado la sala cada jornada.

Tori Sparks **** Músicos: Tori Sparks, voz y guitarra española; Cesc Pascual, guitarra eléctrica; Ramón Vagué, bajo; Manolo Benítez, percusiones. Ciclo Divas de Verano. Jueves, 3 de agosto de 2023. Rock & Blues Café, Zaragoza. Lleno.

Y no podía ser menos en el cierre del ciclo, pues quienes ya conocíamos a Tori –ha actuado varias veces en El Corazón Verde- sabemos cómo se las gasta en escena esta mujer, que posee rasmia por arrobas y pone siempre toda la carne en el asador. Tori pertenece a esa valiosa raza de músicos que se dejan la piel en el escenario, su hábitat natural, mucho mejor que los discos; además, en su castellano con acento de Illinois, exhibe una vena humorística y guasona que arranca las carcajadas del público.

En esta ocasión Sparks vino con una banda muy renovada, en la que solo permanece el notable bajista Ramón Vagué, con Cesc Pascual a la guitarra eléctrica y Manolo Benítez en el cajón y percusiones. Sus canciones transitan entre el rock y el blues, a los que añade toques mestizos y dejes aflamencados: los tanguillos rockeros de ‘Bitter seeds’, ‘Out of the void’, una relectura muy cañera de ‘Verde’, el clásico lorquiano de Manzanita. También se marca una garbosa versión de ‘The man who sold the world’, de Bowie, o remata un bluesazo (“el flamenco de mi tierra”, dijo) como ‘Days and days and nights’ con un guiño a Hendrix por parte del guitarrista Cesc Pascual.

A la recta final de su actuación llegó un poco justita de voz, pero daba igual; en su caso, las imperfecciones no tienen la menor importancia cuando has hecho pasar a la gente un rato estupendo.