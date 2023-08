Rayden: "La vida es saber dónde estás en cada momento y ser coherente"

¿Cómo está viviendo esta gira de despedida?

Atesorando cada momento. Estamos destilando una energía muy bonita en abrazo. También conciertos como el de este sábado, que va a ser acústico, en un lugar irrepetible, ayudan.

Viene a Veruela con sus rimas, un lugar cargado también de leyendas gracias a Bécquer...

No he estado nunca. Lo he visto en internet por actuaciones de Kiko Veneno y de otros artistas, pero no he estado en persona y tengo muchas ganas de actuar aquí.

Este ‘tour’ comenzó en la sala El Veintiuno de Huesca… ¿Por qué?

Era algo que queríamos hacer, que ya habíamos hablado con Luis Costa, el dueño de la sala. Queríamos empezar como una declaración de intenciones, hacer lo pequeño grande y que las primeras personas que pudiesen ver cómo era este último disco más allá de un recinto grande, tuvieran la oportunidad de disfrutar de una gran sala como El Veintiuno, solo para 180 personas.

El adiós definitivo de Rayden llega nueve años antes de aquel 2032 que usted vaticinó en su tema ‘Réquiem de obertura’...

Sí, de hecho, cuando tomé la decisión fue lo primero que pensé. Era una fecha que tenía muy presente, me hubiese gustado terminar en 2032 y que fuese con un último disco en el que la última canción hubiese sido esa. Me parecía como cerrar el círculo, pero creo que la vida es saber dónde estás en cada momento, saber cuándo ya has echado el resto y ser coherente con todo esto.

Deja atrás una etapa, pero, ¿va a seguir en el mundo de la música?

Sí, de hecho, como Rayden ya he terminado, pero como compositor, productor, incluso si alguien me llama como corista o de pronto mi banda me quiere liar para que hagamos un grupo con un estilo musical nuevo, pues quién sabe. Siempre que se pueda jugar ahí estaré.

¿Qué ha motivado este decisión, además de tener otras metas en su carrera?

Venimos a la vida a jugar y cada uno lo va a hacer con los suyos. En mi caso he tenido suerte de que la gente con la que giro, mi banda, son mis amigos, pero por suerte también tengo un trabajo que me permite pasar mucho tiempo con mi hijo, que ahora tiene 7 años. Una de las motivaciones para dejar ese volumen tan grande de conciertos es poder pasar más tiempo con él.

Tras varios poemarios y una primera novela, ¿seguirá cultivando su faceta literaria?

Sí, de hecho ya estoy escribiendo la siguiente, que la sacaré, si todo sigue este ritmo, en enero, y la verdad es que uno de los motivos de saber colgar el micrófono en solitario es que he descubierto vocación por primera vez en la escritura con la primera novela.

¿De qué trata?

No puedo avanzar nada porque es una historia que se las trae y que parte de una cosa que se me ocurrió en Madrid y que fue una cosa muy loca. Habla de un suceso que ocurrió en Madrid y que casi nadie sabe en España. A partir de ahí lo he utilizado para deformarlo y llevarlo a mi terreno,

A la música llegó un poco por accidente, porque se le daba bien rimar, como ha recordado en alguna ocasión...

Sí, fue una noche de verano en mi ciudad natal, Alcalá de Henares. Uno de mis amigos dijo que quería hacer un grupo de música, otro que quería ser Dj y yo que hacía poesía pues pensé: no puede ser tan difícil la conversión.

Entre sus proyectos más inmediatos figura el Benidorm Fest, esta vez como asesor tras haber participado en 2022 con ‘Calle de la llorería’. ¿Cómo valora estar al otro lado?

Era algo que yo quería. Muchos me pedían que me volviese a presentar, pero yo lo que dije era que solo estaría en el festival desde el otro lado, así que ahora soy uno de los asesores del Benidorm Fest. También estoy disfrutando mucho de este proceso, sabiendo que es una responsabilidad muy grande, pero con la risa nerviosa porque creo que cuando la gente sepa quien se presenta, y sobre todo cuando escuche las canciones, va a estar muy satisfecha con el trabajo.

El título de su último disco, ‘La victoria imposible’, se inspira en la historia del piloto Tazio Nuvolari y su victoria en el Gran Campeonato de Alemania de 1935, durante el nazismo. ¿Cómo supo de sus hazañas?

Siempre que se me ocurre un nombre para un disco doy por hecho que no voy a ser el más listo del lugar, sino que a alguien seguro que se le ha ocurrido antes, y a la hora de buscar en Google di con esta historia y vi que tenía mucha relación con lo que quería mostrar y defender, y me pareció que era un buen punto de partida para el disco.

¿Es uno de sus mejores álbumes?

Sí, y el público y la crítica también lo creen, aunque muchas veces diferimos. Para mí fue una tranquilidad saber que había echado el resto con este disco.