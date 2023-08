Bette Smith: Tras las huellas del soul sureño

Ya se sabe que la música en vivo prácticamente desaparece de la ciudad durante el mes de agosto (¿por qué no volver a programar conciertos en el Jardín de Invierno?), pero para despedir la temporada Rock & Blues se apuntó un golazo por la escuadra al traer a la neoyorquina Bette Smith, rotunda vocalista cuya propuesta sonora se hunde en las raíces del soul sureño y del rhythm’n’blues de sabor añejo. Miss Smith ya visitó Zaragoza cuatro años antes, y se ve que causó buena impresión, pues el miércoles a las puertas de la sala una larga fila pugnaba por acceder y no todos lo consiguieron.

La dama de Brooklyn salió a escena ataviada con un curioso vestido de Batman y su habitual pelucón afro tamaño XXL y, arropada por una excelente banda (guitarra, bajo, batería, saxo y trompeta), tardó menos que nada en encender los ánimos de la parroquia con piezas como ‘Shackle and chain’, ‘Durty hustlin’ o ‘Fistful of dollars’, en las que se percibe la huella del sonido Stax y, en general, del soul afroamericano de la época dorada de los 60. Es decir, música carnosa y con alma, interpretada con fogosidad por parte de Bette y con elevada calidad instrumental por parte de sus acólitos: una gozada para los amantes del género.

bette smith **** Componentes Bette Smith, voz; Curtis Brewer, guitarra y dirección musical; Aarón Pozón, saxo tenor; Javier Arévalo, trompeta; Javi Geras, bajo; Carlos Sosa, batería. Lugar Rock & Blues de Zaragoza. Asistencia Lleno. Miércoles, 2 de agosto de 2023. Rock & Blues Café de Zaragoza

Por supuesto, tampoco faltaron escarceos funk o momentos de soul-rock como ‘Everybody needs love’ (su disco más reciente, ‘The good, the bad and the Bette’, fue producido por Matt Patton, de Drive-By Truckers), así como un recuerdo para Tina Turner recreando con ardor ‘Nutbush City limits’. Quizás a Bette Smith le falte ese toque diferencial de genialidad que distingue a las grandes estrellas, pero por otro lado si lo tuviera seguramente no la habríamos podido escuchar en una sala como Rock & Blues y con entrada libre. En cualquier caso, lo suyo fue una ración de música afroamericana de primera categoría.