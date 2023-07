La Canción Maldita que se grabó a los pies del Aneto

Jordi Mestres se llevó al collado Maldito los esquís, las botas de montaña... y la guitarra eléctrica. A 3.200 metros de altitud la música suena diferente, "extraña", dice, pero las vistas no pueden resultar más inspiradoras para un artista. En la ruta de ascensión al Aneto, que no pudo culminar por el mal tiempo, grabó un vídeo musical que verá la luz por primera vez en el marco del festival Sonidos en la Naturaleza (Sonna) de la Diputación de Huesca.

La plaza de la Iglesia de Benasque será el escenario el 11 de agosto de un concierto de este músico catalán donde estrenará el vídeo y la pieza que grabó en el collado y que lleva precisamente el nombre de ‘La Canción Maldita’.

El audiovisual forma parte de un proyecto más amplio de Mestres, Soul Mountain, que fusiona música y alpinismo. Pueden parecer dos disciplinas alejadas, pero para él siempre han estado relacionadas porque han sido sus dos pasiones. La forma de unirlas lo ha empujado a subir a la alta montaña para interpretar y grabar su música en cimas emblemáticas de los Pirineos. Siempre acompañado por un guía y por el cámara y productor de vídeo Jordi Rulló.

Jordi Mestres a la guitarra, en el vídeo musical grabado el 28 de abril. Jordi Rulló

El collado Maldito era la cuarta etapa del viaje musical. Antes ascendió el Mulleres, de más de 3.000 metros, en el límite entre Huesca y Lérida; el Montardo, de menor altitud pero más técnico, en el valle de Arán; y el Besiberri Nord, en el valle de Bohí, donde grabó otras tantas canciones.

El último reto era subir el Aneto, cargado con los 8 kilos del amplificador, micrófonos, la guitarra, los cables, la cámara... "Debido al mal tiempo no pudimos hacer cima y cambiamos el destino. Con el cielo tapado y el viento no era factible grabar. Cruzamos el glaciar pero buscamos un lugar más resguardado y acabamos en el collado Maldito, muy cerca del Aneto, a 3.200 metros", cuenta. Retirarse a tiempo también puede resultar pedagógico, reconoce, cuando se busca el mínimo riesgo y el mínimo impacto en la montaña.

El collado dio nombre a la canción. "La letra es un canto a la concienciación y a la esperanza. Hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad, de coger otros caminos". El vídeo tiene la particularidad de que es el registrado a mayor altitud de su proyecto y de que no se trata solo de una pieza de guitarra, le acompañó la cantante aranesa Alidé Sans, que también estará en el concierto de Benasque.

A la pregunta de ¿cómo suena la música tan cerca del cielo?, responde: "Tenemos la idea equivocada de que en una cima el sonido tiene que ser con mucho eco, amplificado, pero no rebota en ningún lado. Por un lado, la sensación es extraña, es como muy seco, pero por otro, tocar con estas vistas y en un lugar tan idílico te motiva y te inspira para hacer una interpretación que seguramente no habrías hecho en ningún otro lado". En las otras cumbres no tuvo público, en el Aneto, sí. "Es una ruta muy masificada, había varios montañeros haciendo una cresta y se encontraron con un chico tocando una guitarra eléctrica y una chica cantando. Fue divertido", explica.

Jordi Mestres se siente muy ligado al Pirineo desde niño porque sus padres tenían una casa en el valle de Arán. Por eso con Soul Mountain ha querido conjugar la montaña y la música, y al mismo tiempo la necesidad de transmitir un mensaje. "Es importante que los músicos, la cultura en general, despertemos conciencia con lo que hacemos. Al margen del tema visual y artístico, quería reflexionar sobre la emergencia climática, sobre cómo está cambiando el entorno de la alta montaña", dice, citando problemas como el retroceso de los glaciares, la masificación, la escasa percepción social de la fragilidad de un ecosistema tan expuesto al calentamiento global.

Él se dedica profesionalmente a la música y colabora con la Fundación de Kilian Jornet a través de diferentes proyectos de recaudación de dinero. Arrancó Soul Mountain en 2019, justo antes de la pandemia. Cuando más tarde le presentó el proyecto a la Diputación de Huesca, casaba con la filosofía de un festival como el Sonna de conciertos en plena naturaleza. Por eso la institución decidió ser el patrocinador principal en la filmación del Aneto.

El público podrá ver en Benasque los vídeos anteriores y se estrenará el del Aneto. Colaborará otra cantante, Joana Jové. Mestres no tiene constancia de que se haya hecho algo parecido antes y asegura que el proyecto ha tenido bastante seguimiento en otros países, entre ellos Estados Unidos.