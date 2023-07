The Weeknd domina Madrid con su efectista espectáculo postapocalíptico

The Weeknd ha iluminado en la noche de este martes, 18 de julio, un estadio Cívitas Metropolitano de Madrid lleno gracias a un efectista espectáculo visual que evoca un mundo posapocalíptico. Combinando esta apuesta extravangante con sus éxitos potentes y su chulería sobre el escenario, ha dominado su primer estadio español.

Un escenario en tres partes, una primera con una ciudad con grandes edificios como la Torre CN de Toronto y el Empire State, una figura gigante del robot femenino diseñado del videoclip de 'Echoes of Silence' de 2011 y una tarima con una luna flotante encima se han instalado en el estadio para acoger la gira de estadios 'After Hours Til Dawn'.

Introducido por un séquito de bailarines cubiertos enteros de blanco, Abel Tesfaye, el nombre real tras The Weeknd, ha asaltado su espectacular escenario sobre las 21.30 entre gritos ensordecedores de sus seguidores a ritmo de 'Take my breath'.

Lo ha hecho con un conjunto blanco y una máscara plateada, dejando ver ya los movimientos y soltura de una estrella mundial que ha expuesto durante todo el directo, en el que ha presentado, entre temas de otros trabajos, piezas bailables con ritmos de los ochenta de su álbum 'Dawn FM' (2022) y canciones de su gran éxito 'After Hours' (2020). La gira estaba inicialmente planteada para presentar este último disco pero tras sufrir tres aplazamientos se lleva a cabo junto a la presentación del más reciente.

"Es mi primera noche en Madrid", ha recordado Tesfaye, quien se ha quejado también del "'fucking' calor" del lugar, que ha calentado aún más con el fuego que ha incendiado su ciudad o que ha sido lanzado desde su pasarela, en la que la estatua gigante se ha convertido en una atracción giratoria de luces.

En varias canciones acompañado de su conjunto de bailarines, que parecían sirvientes del nuevo poder, y en otras solo sobre su enorme infraestructura, The Weeknd ha cantado éxitos como 'Lost in the fire', 'The hills' o 'Starboy', todos ellos coreados por un público entregado a la espectacularidad de la propuesta del canadiense.

En una primera mitad marcada por el artista cubierto por su máscara. -podría ser The Weeknd o cualquier otro-, también han hecho temblar el Metropolitano colosos como 'Can't feel my face', himno del 'Beauty behind the madness' de 2015.

Tesfaye ha tirado de aún más épica tras 'Party monster' al quitarse por fin la máscara. Lentamente, entre la ovación del público, se ha podido ver al artista al completo, sumando así más cercanía a un espectáculo tremendo en todos los sentidos.

Agradecido con el público de Madrid

Agradecido por su increíble recibimiento en su estreno en la capital española, ha asegurado que esta no sería su última actuación en la ciudad. Una declaración con sabor a promesa que el futuro decidirá, pues no son pocas las veces que Tesfaye ha manifestado estar cansando del proyecto de The Weeknd, aunque eso no significa abandonar la música.

Suposiciones a un lado, el público ha continuado disfrutando de un directo en el que la característica voz del protagonista ha ganado relevancia en una segunda parte con temas como 'After hours', 'Die for you', 'Wicked games', 'It feel it coming', 'Less than zero' o 'Save your tears'.

Enlazadas, una tras otra, casi sin descanso, han elevado la fiesta dando paso al momento más apoteósico de la noche, el turno de 'Blinding lights'. Tesfaye ha intepretado su mayor hit - fue la canción más radiada en España en 2020 y estuvo 47 semanas en el 'top 10' de canciones en Estados Unidos'- bajo su gran luna colgante, en un estadio iluminado por los focos del escenario y las pulseras repartidas al público. The Weeknd ha demostrado por qué es un artista de récords y una de las mayores estrellas de la música en la actualidad, tal y como reflejan los números.

Ya en el final de su cita con el público madrileño, el ganador de tres premios Grammy ha tomado uno de los edificios de su ciudad para despedirse con una fiesta tremenda en la que han brillado especialmente 'In your eyes' y 'Moth to a flame'.

En dos horas de concierto, el canadiense ha incluido una treintena de canciones de mezcla de pop, dance, electrónica y R&B que repetirá en su próxima cita el jueves 20 de julio en el Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelona, tras lo que continuará su gira europea por Francia, Alemania o Polonia, entre otros países, para saltar después a América Latina.