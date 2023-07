'El caso Braibanti': la Italia oscura de los sesenta

No es ‘El caso Braibanti’ la mejor película que he visto este año, pero sí una de las más sorprendentes e interesantes. Es oscura, es dura, hace un retrato claro y feroz de la Italia de los sesenta que aún se regía por ciertas leyes fascistas, y cuenta una historia que nos pone frente al espejo de la Europa de antes y la de hoy, esa que parece querer acercarse a un cambio de ritmo que nos devuelva a los años más grises de la historia.

Basada en hechos reales, ‘El caso Braibanti’ es obra de Gianni Amelio, autor de títulos tan importantes como ‘Lamerica’. El cineasta recupera un caso del que se habló mucho en la Italia de la década de los sesenta, a raíz del juicio contra un afamado escritor y dramaturgo acusado de haber lavado el cerebro a uno de sus jóvenes alumnos. O, como se dijo en aquel momento, de haberle subyugado. Con este punto de partida, el cineasta desarrolla una historia con muchos frentes, que no trata solo sobre la relación de fascinación intelectual de un alumno por su maestro, como tampoco se fija tan solo en una relación homosexual. Porque Gianni Amelio aborda el juicio contra Braibanti al mismo tiempo que retrata la Italia del momento, un país católico que negaba la homosexualidad y con un partido comunista que, a su falta de entendimiento con el resto de partidos, añadía su dependencia de la URSS y el maltrato a sus militantes más polémicos, el protagonista de este caso entre ellos. Para ello se sirve de un personaje con gran peso, el periodista que sigue el juicio y que trabaja en la redacción de L’Unitá.

'El caso braibanti' **** Director y guionista: Gianni Amelio. Fotografía: Luan Amelio. Intérpretes: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco. Italia. 2022. 134 minutos.

En ese clima enrarecido se desarrolla esta historia tan llena de represión, prejuicios, conservadurismo, miseria moral y, al mismo tiempo, tan representativa de una época. Si otro italiano como Luca Guadagnino exploró las relaciones homosexuales en ‘Call me by your name’, un filme luminoso y lleno de vida, Gianni Amelio las desarrolla, junto a otros cuantos asuntos de relevancia, en este dramático e intenso ‘El caso Braibanti’. Una película importante.