El Festival Vino Somontano ofrecerá cuatro espectáculos en Barbastro y una muestra gastronómica

La gran fiesta cultural de la Denominación de Origen Somontano, que se celebrará en Barbastro del 3 al 6 de agosto, incluye en su vigésimo segunda edición la actuación del Circo Acrobático de China y un tributo a Mecano, entre otros espectáculos.

El grupo circense abrirá el festival con más de 30 artistas en escena, la mayoría de ellos medallistas olímpicos, y cuenta con magníficas críticas en medios como The New York Times, The Boston Globe o CBS News.

El viernes 4 de agosto tendrá lugar 'La fuerza del destino', un tributo a Mecano, apoyado en un gran montaje que combinara música, danza e interpretación. Consiste en un trayecto en metro, donde las paradas se convierten en los grandes éxitos de la banda.

Siguiendo con la programación, el famoso mago Jorge Blass vuelve al certamen barbastrense para presentar 'Ilusionarte' y lucir su repertorio más personal. El mago invitará al espectador a un viaje a la más pura esencia del ilusionismo, en el que el público jugará, fantaseará y participará en el show.

Para concluir el festival, el domingo se representará 'Dumbo, el musical', una divertida obra para todas las edades repleto de canciones, con las que niños y adultos comprenderán la importancia de respetar a los que son diferentes.

El festival barbastrense refleja, según sus organizadores, su vínculo con la cultura, el teatro y las artes, que vuelven a ser los compañeros de viaje en los cuatro días más esperados del verano en el municipio. Pero también tiene su parte culinaria. Este año ofrecerá una amplia gama de vinos Somontano y ricas tapas, acompañadas por un programa de catas, en el Centro de Congresos de Barbastro.

La Institución Ferial de Barbastro cuenta con una superficie de más de 23.000 metros para disfrutar de las tapas y los vinos sin agobios. Además, las calles toman el nombre de variedades de uva y los escenarios retoman el nombre de los ríos Vero y Alcanadre.

Este año, vuelven las pulseras de la muestra gastronómica. Estas son cargadas con el importe deseado para poder acceder a la degustación. Por otro lado, el Festival Vino Somontano celebrará su octavo concurso de tapas. En él se establecen dos categorías: premio a la mejor tapa, con primero, segundo y tercer clasificado, y la mención especial tapa “Aragón Alimentos Aragón”.

La velada, que se desarrolla en Barbastro, se encuentra entre los eventos turísticos, gastronómicos y culturales más relevantes del país. El evento es organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Somontano, con la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial de Huesca, Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.