Un lunes al fuzz

De vez en cuando, un lunes cualquiera te puede deparar una grata sorpresa. Así ocurrió con la actuación de Frankie and The Witch Fingers, banda de procedencia californiana que puso en combustión los ánimos de los parroquianos que se acercaron a La Lata de Bombillas con una contundente descarga de rock fogoso, ecléctico, desinhibido y tan multicolor como el pelo de su bajista, Nikki Pickle.

Frankie and The Witch Fingers **** Componentes: Componentes: Dylan Sizemore, voz y guitarra, Josh Menashe, guitarra, teclado y voz; Nikki Pickle, bajo; Nick Aguilar, batería. Lunes, 3 de julio de 2023. La Lata de Bombillas, Zaragoza.

Aunque suele incluírseles dentro de la escena del rock garajero de Los Ángeles, lo cierto es que tal etiqueta resulta a todas luces reduccionista, pues la propuesta sonora del cuarteto americano se abre en múltiples direcciones y recoge influjos muy diversos. Así, el concierto comenzó con dos largas piezas de ritmos frenéticos y estructuras cambiantes, con aires de rave que combinaba la psicodelia ácida de finales de los 60 con la del Manchester de comienzos de los 90 tipo Happy Mondays.

Pero después tan pronto podía sonar un tema con aromas africanistas a lo Talking Heads como pasajes de regusto progresivo al estilo de los King Crimson de ‘Discipline’ o por momentos recordarnos el punk-funk de Gang of Four, manteniendo siempre los toques garajeros y psicodélicos. Todo ello envuelto en guitarras nerviosas y mucho fuzz, algunas incrustaciones de sintetizador Moog, repetitivas líneas de bajo y un excelente batería que no deja de construir patrones que se salen de los esquemas habituales.

Es decir, tipos que son capaces de dar una vuelta de tuerca al añejo rock de garaje de resonancias psicodélicas, al que añaden tanto urgencia punk como un saludable afán por explorar otras posibilidades, además de un notable desempeño instrumental. Una banda, vaya, que se sale de los cánones convencionales, y que probablemente nunca será cabeza de cartel de ningún festival, pero altamente interesante. Con ellos pasamos un estupendo lunes al fuzz.