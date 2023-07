Pepa Fernández: "La radio está en todas partes y en ninguna"

¿Cómo llegó a la radio?

En casa vivían mis abuelos maternos y mi abuela era modista y cosía con la radio puesta. Crecí con esa banda sonora.

¿Cuál es el secreto de un programa tan longevo como ‘No es un día cualquiera’?

No existe secreto. Y si lo existiera, todo el mundo lo usaría para conseguir que su programa lo fuera. Al final te das cuenta de que lo que verdaderamente te importa no es tanto el número de oyentes sino que estos sean fieles. Tenemos una legión de seguidores que son capaces de viajar 300 kilómetros para vernos hacer un programa en directo.



Los fines de semana la competencia en la radio no es brutal.

La radio de fin de semana es radio ‘de hamaca’. No estás tan condicionado por la actualidad y te puedes permitir un programa como el nuestro, sin política, sin noticias de sociedad y sin deportes, temas que parecen imprescindibles en otros momentos de la semana. El programa dura cuatro horas y media y tenemos secciones de filosofía, de matemáticas... Tenemos una dedicada a palabras moribundas casi desde que echó a andar el programa.



Viajan mucho.

Creo en una radio deslocalizada, una radio que esté en todas las partes y en ninguna. De joven yo vivía en la Plana de Lleida y me sacaba de quicio que un locutor asegurara que lucía un sol espléndido cuando lo que tenía encima de mí era una niebla espesa. Por eso siempre me ha obsesionado que el programa se mueva y conozca las distintas realidades del país.



Hace unos años publicó un libro, ‘Lo que la vida enseña’, con entrevistas a destacados personajes. ¿Qué le ha enseñado a usted la vida?

A rodearme de gente que cada día me enseñe cosas. Ese quizá sea mi único mérito como periodista, que me he rodeado de colaboradores muy brillantes e implicados en lo que hacen.



Usted defiende un modelo de radio muy alejado de la crispación del día a día.

Siempre hay alguien que se molesta por algo que dices, o que cree que dices algo para molestarle. Yo busco siempre el punto de encuentro. Vivimos un momento en el que nos falta algo de sentido del humor y en el que hasta los medios fomentan la crispación. Nos falta cintura y amabilidad con los demás.

¿El Premio Mompeón Motos...?

Es un galardón estupendo. Lloré de emoción cuando me dieron la noticia. ¡Qué suerte! ¡Qué alegría!