La guitarra desgarrada de Ángel Stanich abre un Polifonik Sound con las entradas agotadas

La guitarra acústica pero afilada y con acordes desgarradores del rockero alternativo Ángel Stanich ha levantado este viernes el telón de la XIV edición del festival Polifonik Sound en Barbastro, una cita imprescindible para los amantes del denominado indie español. Si el año pasado fue la bilbaína La Bienquerida en Bodega Laus en el mismo escenario le ha cogido esta tarde el cántabro Ángel Stanich que ha hecho vibrar a unos 4000 polifonikeros más fieles del festival.

Paralelamente, el recinto ferial, que dispone de cinco escenarios, ha abierto sus puertas a las 18.30 para acoger las actuaciones de Hola Chica y El verbo odiado a las que seguirán La Moda, Brigitte Laverne y un viejo conocido del festival Sidonie, rozando la medianoche. Arde Bogotá, Niña Polaca, y dj Madraassoo quien será encargado de cerra la primera noche del Polifonik.

El festival ha colgado ya el cartel de no hay entradas. Nunca antes se habían agotado estas antes de iniciarse los conciertos, por lo que 4.000 personas asisten este viernes y otras tantas el sábado. La afluencia de público, no sólo aragonés si no de varias partes de la geografía nacional, ha llenado la hostelería comarcal, como explicaba el director del festival y uno de sus creadores, Iván Arana. "Hemos registrado accesos de más de 200 localidades, la afluencia es mayoritaria, hemos vendido más de mil abonos en Zaragoza, Huesca, Barcelona, Valencia funcionan muy bien y podría seguir …", afirmaba con satisfacción Arana. El impacto ya no solo se nota en el Somontano si no en Huesca, Sobrarbe, Ribagorza están acogiendo a los asistentes al festival.

Actuaciones del sábado

Este sábado habrá más música ya desde por la mañana y en el corazón de la ciudad, en el Paseo del Coso donde se ha instalado en escenario Barbastro, ciudad del Vino para acoger conciertos desde las 11.15 hasta las 18.00. Suena Babilonia, Alison Darwin, Los Invaders, Rialto y los djs Alex Curreya, Isaac Corrales y Mr. Cong actuarán en la jornada matutina y vespertina. Y por la tarde en el recinto ferial actuarán los maños Lady Banana, Jordana B. Besmaya, Siloé, Ginebras, otro de los cabezas de cartel, al igual que Second, Karavana y como colofón el dj David Van Bylen.

A estos nombres hay que sumar los de Oriol Trelles, Yahaira, Sttto, Mr Cong, Penguinsandcat, Eleven Sweet Drinkz y el dij local Alex Curreya que actuarán paralelamente en escenarios alternativos hasta las 5.30 de la madrugada. El previo al festival ya tuvo lugar el jueves con la tradicional Fiesta de Bienvenida en Barbastro, que estuvo amenizada por Jlasierra y Zoe del Tony Wilson.

Alondra Bentley. Jal Lux/Polifonik

Música para niños

Otra de las características que hace singular al Polifonik Sound es que está pensado para todos los públicos, incluido los niños, que tendrán su propio festival, el Polifonik Kids en el recinto ferial de 18.30 a 22.00. Este viernes los niños han podido crear sus instrumentos, han hecho chapas, han descubierto el Pet, así como nuevos instrumentos y disfrutar del concierto de Alondra Bentley. Las mismas actuaciones se repetirán este sábado.

Festival sostenible

Además, el festival encara su edición más sostenible, ya que la totalidad de los vasos y el 90% de los envases de bebidas de esta edición serán de PET, y, por tanto, 100% reciclables, tras el acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Novapet, perteneciente al grupo SAMCA. PolifoniK Sound destinará el importe íntegro recaudado por cada kilo recogido de PET a la Asociación Española contra el Cáncer Somontano.

PolifoniK Sound continúa así un recorrido imparable que le ha conducido este año a un récord de venta de entradas. En taquilla solo se podrán adquirir entradas para el sábado, ya que se han agotado las del viernes y los abonos para los dos días del festival. Se completará así el aforo de un festival que mantiene su esencia de disfrutar de la buena música con comodidad, sin prisas, sin excesos y con el buen ambiente que caracteriza a todas sus ediciones.