En esto del rocanrol hay fórmulas que permanecen a lo largo de los tiempos tan inalterables y efectivas como la de la coca-cola: la energética sencillez punkie de los Ramones es uno de los mejores ejemplos. Han pasado más de 25 años de la desaparición de la mítica banda neoyorquina, pero su legado sonoro sigue atrayendo a públicos de todas las edades; y, consciente de ello, su baterista Marky Ramone continúa girando por todo el mundo como legitimado depositario de las esencias ramonianas.

Y lo hace, cosas veredes, con un cantante de Bilbao, Pela (del grupo La Excavadora), cuyo timbre de voz y presencia física (salvo las gafas) son lo más parecido a Joey Ramone que se puede encontrar sin caer en disfraces de impersonator mimético. De alguna forma, lo que hace Marky es más o menos una banda tributo, con la salvedad de que él pertenecía a la banda original. En su actuación en la sala López también nos llamó la atención la variopinta audiencia, desde padres con sus hijos de ocho o nueve años, hasta veteranos y adolescentes: algo muy poco frecuente de ver hoy en día en cualquier concierto de rock.

Así, desde la inicial ‘Do you wanna dance?’ se fueron sucediendo sin descanso, encadenados uno tras otro, la mayoría de los títulos más representativos del repertorio ramoniano: ‘’Sheena is a punk rocker’, ‘Rockaway beach’, ‘Blitzkrieg bop’, ‘I wanna be your girlfriend’, ‘She’s a sensation’, ‘Pet sematary’, ‘I wanna be sedated’, ‘Do you remeber rock and roll radio?’... En fin, lo que todo el mundo esperaba, revivir –aunque sea más bien a la manera de un placebo- la magia de ese punk urgente enhebrado de melodías pop a lo Beach Boys que distinguía a los Ramones. También hay que decir que Marky, a sus 70 tacos, conserva una envidiable forma física para aporrear sus tambores sin desmayo; o sea, que Sheena sigue bailando punk.