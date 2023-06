Shakira lanza 'Copa vacía' junto a Manuel Turizo: ¿más pullas a Gerard Piqué?

La cantante colombiana Shakira ha colaborado junto su compatriota, el joven Manuel Turizo, estrella internacional del electrolatino, para lanzar 'Copa vacía'. La canción entera se podrá escuchar la noche de este jueves al viernes, a las 2.00 hora española, aunque la artista ha ido dejando adelantos por redes sociales, en los que se puede comprobar que la letra, una vez más, podría tener referencias a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Los fans han empezado a analizar los mensajes ocultos que podría esconder este sencillo que, aparentemente, trata de una historia de amor entre ambos protagonistas, con Shakira caracterizada de sirena.

En el clip se puede ver a Manuel Turizo y Shakira en el mar. Como si de una escena de 'La Sirenita' se tratara, el joven artista rescata a la colombiana de las olas y la lleva en brazos por la playa. Más adelante, será Turizo quien necesite ayuda, momento en el que Shakira, encarnada de sirena, le rescate a él de las profundidades oceánicas.

Análisis de la letra

Aunque todavía no se ha podido escuchar la canción oficial, ya han salido a la luz algunos versos de la nueva colaboración, que los fans no han tardado en analizar y buscar algún doble significado que pudiera tener que ver con la relación que tuvo junto a Gerard Piqué. "Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", dice una de las partes.

"Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio", "sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo" canta la colombiana. Los seguidores han especulado sobre el doble sentido de estas frase y si tendría algo que ver con el exfutbolista. "No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo", continúa la colombiana.