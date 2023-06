El ChatGPT creó el 20% de los cuentos presentados a un concurso

La fundación cultural Fair Saturday convocó la sexta edición del certamen 'Cuentos para pensar', para que niños y adolescentes se enfrenten a una hoja en blanco, reflexionen sobre una temática social -las redes sociales esta vez- y creen una historia. Es una actividad voluntaria cuyos premios -1.500 euros- se destinan a proyectos sociales que eligen los ganadores. Se presentaron un millar de cuentos remitidos desde 26 centros educativos vizcaínos.

La sorpresa llegó cuando los organizadores, tras apreciar algunos textos de alto nivel creativo y literario para las edades de los críos -de 8 a 17 años-, e incoherencias en otros, decidieron pasar los relatos por Copyleaks, una herramienta que detecta textos plagiados o desarrollados por la Inteligencia Artificial (IA). Certificaron que "demasiados", habían sido elaborados por programas como ChatGPT.

Tras lo primeros 'fakes' se optó por revisar todos los escritos presentados al concurso. Y fueron bastantes más los que no superaron la prueba. Según Jordi Albareda, responsable de Fair Saturday, "el 20% de los cuentos presentados por alumnos de bachiller fueron desarrollados por la IA". La proporción desciende según baja la edad de los participantes, pero no desaparece. Se constató que un crío de 8 años presentó un relato creado por la herramienta virtual. Se supone que un hermano o sus padres recurrieron a la IA para crear la historia.

Albareda, que también es profesor en la Universidad de Deusto, considera necesario «abrir un debate a nivel social y educativo» sobre el empleo que se hace del ChatGPT y "hacerlo ya". "Esta herramienta tiene solo unos meses de vida -se lanzó en noviembre-, vemos que hay bastantes chavales que la emplean y va a ir a más. Es una cuestión delicada porque no podemos perder nuestro espíritu crítico y delegar en la IA nuestra labor creativa. Si no se hace nada para controlarla conseguiremos formar a personas muy pobres a nivel intelectual y por tanto manipulables", reflexiona. Aboga por "no demonizar la IA y aprender a utilizarla, porque bien empleada nos ayudará".