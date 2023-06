Cristina Remacha: "Me enamoré del locutor que me entrevistó con 13 años"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?Sí, la mayor parte del tiempo veía a mi padre trabajar en el taller y jugaba con los niños en la calle.

¿Qué le hizo reír por primera vez?La felicidad de ir de un lado a otro, de compartir mis momentos de alegría en mis primeros años con los chicos y las chicas de mi edad.

¿Qué le hizo llorar?La primera vez fue en la escuela, muy pequeña. La madre superiora me castigó por hablar en clase.

¿Qué era en el patio del colegio?Me di cuenta enseguida que lo mejor era pasar desapercibida y no llamar la atención para evitar problemas.

¿Se sentía rara, diferente?Sí, dibujar como si fuera adulta sorprendía a mis profesores y compañeras, además de mi facilidad para leer en público.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?Dibujar y pintar; lo hacía incluso en las paredes de casa. Y mis padres, en vez de reñirme, me daban cuadernos y pinturas.

¿Tenía algún complejo que le amargara?Sí, mi hermana era mayor que yo, tenía sus amigos, y no contaban conmigo para jugar.

¿Cuál fue la calle de su infancia?La calle Reina Felicia de Zaragoza, en la Química, donde teníamos el taller y nuestra casa. Había una explanada grande donde jugaba al fútbol con los chicos que tenía mi padre de aprendices.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Zaragoza?Lo que más, que era una ciudad perfecta para pintar donde fuera. Lo que menos, la tremenda distancia entre mi casa y el Instituto Francés donde estudiaba. Tenía que tomar el tranvía y madrugar mucho para llegar a tiempo a clase.

¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?Forjar al lado de mi padre, me sentía una aprendiz más. Entonces las mujeres no se dedicaban a la forja y me hacía mucha ilusión.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?No, en absoluto. Disfrutaba con aquello que más me gustaba.

¿Tenía mucha conciencia política?No, ninguna.

¿Qué imagen tenía de Francisco Franco?No me interesaba nada más que lo que me apetecía hacer y no le prestaba atención a ese tipo de cosas.

¿Era religiosa?Sí, era una costumbre en mi casa que compartía.

¿De qué modo le hizo sufrir el sentido del pecado, la sensación de mala conciencia?De ninguna manera en especial. Si hacía algo que me pareciera malo, me confesaba.

¿Qué obsesión, fobia o filia forjó claramente en esos años?Ninguna, de verdad, yo era muy feliz en mi ambiente.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?En realidad, ni lo pensaba, era algo que no me importaba para nada.

¿Cuál fue su primer contacto con la muerte? ¿Pensaba a menudo en ella? ¿Le angustiaba?Pensé en ello con la muerte de mis abuelos, no entendía por qué pasaba.

¿Cómo ganó su primer dinero?En una exposición de mis padres en Navidad. Aporté unos ‘christmas’ y vendí unos cuantos. Fue agradable.

¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?Sí, me enamoré apasionadamente del locutor que me entrevistó por primera vez en la radio a los 13 años y nos casamos cuando cumplí los 16. Ese locutor se llamaba Paco Ortiz y me entrevistó en Radio Zaragoza.

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?Gregory Peck, me encantaban sus películas y su presencia en la pantalla.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?Conocer al locutor que cambió mi vida y que se convirtió entonces en mi único pensamiento.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?La primera fue una que cantábamos de muy pequeños en la calle, riéndonos mucho: "Cinco lobitos tiene la loba...".

¿Qué libros o películas le deslumbraron?Me gustaba mucho leer todo lo que caía en mis manos y las películas románticas norteamericanas que se proyectaban en los cines.

¿Había alguna persona que conociera -que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?No, mis pensamientos eran siempre para mi padre por la paciencia que tenía al enseñarme a golpear el hierro con el martillo y para mi madre, porque nunca me obligó a pintar de manera diferente a lo que sentía.

¿Quiénes fueron sus grandes amistades? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellas?Dos compañeras muy queridas del Instituto Francés en las que confiaba y con las que compartía mis sentimientos. Siempre las recordaré.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué caló en usted con más fuerza?Aprender a ser siempre yo misma.

¿Cómo se inició su pasión por la pintura?Cuando llené de pinturas las paredes de casa con los dedos y mis padres, encantados, me animaron a plasmar mis pensamientos en los cuadernos que me dieron.

¿Cuáles eran sus pintores favoritos cuando era niña y adolescente?Me fascinaban El Greco, los pintores de la Edad Media, Leonardo, Miguel Ángel, Courbet, Cezanne, Munch, Chagall… y mi madre.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?No, en realidad, no. Nunca me lo he planteado.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?Mi primera exposición fue mi mayor alegría además de, por supuesto, el nacimiento de mis cuatro hijos. La muerte de mis padres fue lo más difícil de superar, pero me consuela ver todos los días sus obras en casa. Es como mirar de reojo todos los días su sonrisa; inolvidable, cómplice, sugerente, eterna.

