Zenet: "En los grandes almacenes no saben dónde colocar mis discos"

De Antonio Mellado Escalona, Zenet, llaman muchas cosas la atención. De entrada, llega a la entrevista solo. Es algo sumamente raro que un artista no llegue acompañado de alguien que le antecede en el saludo, pero este malagueño es “extraño” hasta en esto, un cantante que, asegura, “en los grandes almacenes no saben dónde colocar mis discos”.

Hace una semana que ha sacado al mercado su nuevo trabajo, 'La estación del momento', un CD/LP del que, asegura, tiene “muchas capas, muchos recovecos”, en el que ha trabajado “muy arquitectónicamente”, hasta conseguir uno de sus grandes sueños: darle voz a poetas contemporáneos con su forma de ver las notas musicales y mostrarla al público a través de sus cuerdas vocales.

Juanlu Mora, Alexis Díaz Pimienta, Magdalena Lasala, Antonio Romera Chipi, Tito Muñoz, Jonathan Pocoví, Nica Sobri, Steward Mundini y Manuel Francisco Reina han aportado sus poemas y Zenet los ha convertido en temas que van desde el pop más amable al New soul o el Hip Hop,

Curiosamente, le cuesta responder a la primera pregunta cuando EFE le pide que defina su propio disco: “Ni me había parado a pensar en eso”, admite, pero sí remarca que es “moderno en tanto en cuanto en su contexto se usan elementos como la electrónica, pero no deja de tener las piezas fundamentales de los géneros más clásicos, como soul, jazz o un buen solo de trompeta”, lo que tiene “la misma dosis de riesgo que de conservadurismo”.

“He medido muy bien que la electrónica, la nueva paleta de colores que hemos usado, estuviera al servicio de lo orgánico”, señala, y rememora cómo nació este disco; “comenté que quería hacer un proyecto de investigación del bolero, un disco de duetos y uno con poetas metiéndome un poco en la electrónica”, de modo que cuando le dieron a elegir entre uno de ellos, “decidí hacer los tres”.

El primero fue 'Guapería', premiado por el Instituto Cubano de la Música, el segundo 'Zenetianos', creado en pandemia “y subido a las redes sociales gratis”, y luego comenzó a plasmar en papel su “pasión” por la poesía, ya que se confiesa “muy pro de la Generación del 27”, pero “me tenía que empapar un poco de lo que se está haciendo hoy día”.

Sacar adelante ‘La estación del momento’ ha sido posible “tras años comprando mucha poesía, investigando mucho…”, y para conseguirlo, destaca que se ha apoyado en uno de los poetas que participa en su trabajo, Francisco Reina, que le ha abierto los ojos al mundo de los autores contemporáneos, porque “se hace mucha poesía, y no todo bueno”, y se detiene a destacar la aportación de Magdalena Lasala (Zaragoza, 1958), “la de mayor edad” del disco, con la que ha grabado 'Amarte', el tema “con mayor carga sensual”.

Vuelve a incidir en que la versatilidad de su trabajo provoca más de un quebradero de cabeza a la hora de colocar sus discos en las estanterías de las tiendas: “No saben si es pop rock, jazz, canción melódica… La última vez me pusieron al lado de Raphael”, y eso que sacar un disco físico casi es de "héroes" hoy día, pero eso no le hace recular, sobre todo porque lleva a la música su propia afición a “tener las cosas entre las manos”.

Posiblemente, el CD “de aquí a poco desaparecerá como soporte de música, pero prevalecerá el libreto porque contiene información, y nos gusta tocar las cosas”, y ese mismo argumento lo traslada, como lector incansable, a sus libros, de los que dice que le gusta “subrayar, tocar, pintarles una estrellita…”, porque la pantalla del formato electrónico “no me subyuga”.

Lo que le subyuga, y mucho, es ponerse ante su público, y ya tiene fechas cerradas: el 27 de junio en Madrid, el 29 en Morón de la Frontera (Sevilla) y el 10 de julio en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Previo paso por “las Américas”, con México como primera parada, tiene anunciada su presencia en el Cartuja Center de Sevilla el 5 de noviembre.