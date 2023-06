El guitarrista aullador y la chica polivalente

A pesar de su nombre, la música del dúo canadiense Blue Moon Marquee no guarda relación alguna con los Television de Tom Verlaine, sino que entronca con el blues y el swing gitano como ingredientes principales, que no únicos. De hecho, desde que el cantante y guitarrista A.W. Cardinal abrió la boca en el primer tema (la espléndida ‘Big black mamba’) acude a la cabeza de forma inevitable el nombre de Tom Waits: al igual que la fiera de Pomona, Cardinal más que cantar aúlla con voz áspera y lobuna; no por casualidad su último disco se titula ‘Scream, holler and howl’, o sea, algo así como grita y aúlla.

Su compañera Jasmine Colette también canta, al tiempo que toca el contrabajo sentada mientras percute un singular kit de batería con los pies: con el derecho le da a la caja y el charles y con el izquierdo al bombo, y aún le da para golpear el plato de ritmo con la mano izquierda, en un ejercicio de despliegue físico que deja atónito. Con todas las cosas que hace a la vez no se le puede exigir precisión rigurosa, pero la dama se apaña más que bien como polivalente mujer-orquesta. Explicó su secreto para aguantar hora y media de agotadora multitarea: se crió en una granja.

BLUE MOON MARQUEE **** Músicos A.W. Cardinal, guitarra y voz; Jasmine Colette, contrabajo, batería y voz. Sede: Rock&Blues Zaragoza. Concierto: Presentación de su último disco, ‘Scream, holler and howl’. Miércoles, 14 de junio de 2023. Casi lleno.

En sus discos –y en sus giras americanas– se acompañan de otros músicos, como teclados y saxos que aportan matices y colores a su paleta sonora, pero desde luego ambos se bastan y sobran en escena para facturar con personalidad y solvencia una música empapada de blues asilvestrado, jazz y swing de otras épocas. Con piezas propias como ‘Thunderbird’, ‘Long black train’ o ‘Double barrel blues’ la excelente guitarra de Cardinal puede sonar abrupta o sutil, delicada o hiriente, según lo requiera la ocasión, mientras Jasmine no para de derrochar sudor y energía. En fin, otro grato descubrimiento cortesía del Rock & Blues Café.