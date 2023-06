Muere el sabio Nuccio Ordine, uno de los grandes defensores del legado grecolatino

ZARAGOZA. La vida es cruel e ingrata, y golpea cuando nadie se lo espera. Acaba de suceder en Italia con una de sus grandes figuras: el escritor y profesor Nuccio Ordine (1958-2023), autor de libros de referencia como ‘La utilidad de lo inútil’ y ‘Clásicos para la vida’, moría a los 64 años antes de recibir en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Su gran amiga Irene Vallejo no se lo podía creer: «Hablaba con él con frecuencia. Estaba contento, feliz, jovial como siempre. No me lo explico», era su primera reacción. «¿Qué decir de él? Estaba en la esfera de Umberto Eco, emergió como un referente imprescindible de la intelectualidad mediterránea. Con su defensa apasionada de los clásicos, y gracias a su enorme talento para la comunicación, unió a las distintas generaciones con una filosofía cordial y entusiasta. El brillo de su presencia pública reconfortaba a quienes se dedican a enseñar letras y humanidades».

Otro gran admirador suyo como el escritor y editor Basilio Baltasar, director de las Conversaciones de Formentor, que este año se celebrarán en Canfranc, explicaba a HERALDO: «La obra del profesor y pensador italiano expresa el talento de su compromiso humanista con el legado cultural europeo pero la masiva influencia de sus libros refleja el creciente interés que ha despertado su contribución a la inteligencia y a la educación».

Nuccio Ordine, que está en posesión de varios galardones nacionales y europeos, casi era más conocido y querido en España que en Italia: aquí era una de las estrellas del sello Acantilado. Su editora Sandra Ollo subrayaba: «El profesor y ensayista Nuccio Ordine ha sido un extraordinario intelectual cuya labor ha trascendido el ámbito académico. Su defensa de los valores educativos y de la lectura de los clásicos como herramientas que nos ayudan a construir una sociedad más humana ha influenciado tanto a educadores como a filósofos, escritores y lectores».

Nuccio Ordine participó en ‘Los martes de Ibercaja’ con la propia Irene Vallejo y Emilio del Río. Dijo, por ejemplo: «Los clásicos enseñan a entender el gran valor de la vida» o «La literatura nos enseña que es importante no olvidar». Emilio del Río valoraba así su trayectoria: «Nuccio Ordine nos ha recordado con su obra y su vida que una humanidad sin humanidades clásicas nos haría caer en el abismo». Y Mayte Ciriza, responsable de Cultura de la Fundación Ibercaja, revelaba que le había escrito el pasado jueves, que estaba invitado a venir en Zaragoza para el ciclo ‘Educar para el futuro’ y para un programa europeo que se celebrará en octubre. «Estoy desolada. Nuccio Ordine ha sido uno de los grandes intelectuales de nuestra era, un referente de lo imprescindible que son la cultura y la educación para el progreso y la libertad».

Nuccio Ordine (Diamante, Italia, 1958) recordaba a menudo que en su pueblo no había librería, pero sí televisión, y que aprendió mucho gracias a su maestro y a su abuelo, que vendía tebeos. «Nacer en una casa sin libros y de padres que no estudiaban, vivir en una pequeña ciudad del sur sin librerías ni bibliotecas, sin teatros ni espacios culturales, no significa estar condenado a la ignorancia», dijo en una ocasión y recordó que residía en pleno campo, en Cosenza (Calabria), al arrimo de una biblioteca de 20.000 volúmenes. Era profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria y un especialista en Giordano Bruno y en el Renacimiento.

Filósofo, escritor y experto en teoría literaria, sostenía que «una amplia base de cultura general será la mejor herramienta para que los jóvenes puedan afrontar con éxito el futuro».

Un enciclopedista refinado en Acantilado

Nuccio Ordine pertenece a esa galaxia que habitan Gregorio Salvador y Carlos García Gual, Emilio del Río e Irene Vallejo, Andrea Marcolongo y Umberto Eco. Encarna al sabio entusiasta, vitalista y antidogmático. Experto en Giordano Bruno, su obra ha tenido mucho éxito en España.

En el sello Acantilado, fundado por Jaume Vallcorba y dirigido por Sandra Ollo, ha publicado cuatro volúmenes: ‘La utilidad de lo inútil.Manifiesto’ (2013), que ronda las treinta ediciones y ha sido traducido a 24 lenguas; ‘Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal’ (2017), un elogio de la educación a través de maestros como Platón, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Rilke…, casi una enciclopedia privada; ‘Tres coronas para un rey’ (2022), sobre el emblema de Enrique III de Valois; y ‘Los hombres no son islas. Los clásicos nos ayudan a vivir’ (2022), que es una ampliación de su libro de 2017.