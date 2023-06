El cómic, la cocina y el conocimiento se alían en el debut editorial de la zaragozana Rosa Michell

Nunca es tarde para cumplir un sueño ni para desprecintar una nueva y excitante andadura. La zaragozana Rosa María Michell Barrios lo puede atestiguar. A sus 48 años, esta licenciada en Administración y Dirección de Empresas acaba de iniciarse en el mundo editorial con la publicación de su primera obra, el cuento 'Ariadna y Alicia y el misterio de las notas' bajo el paraguas de Peonza, una firma especializada en temática infantil con un toque didáctico.

"Yo realmente no era escritora, pero desde pequeña mi imaginación siempre se echaba a volar y se me ocurrían un montón de historias con las que disfrutaba mucho. A mis hijas, cuando eran pequeñas, en muchas ocasiones les contaba cuentos para dormir que me inventaba. Ahora he dado un paso más y estoy muy orgullosa de presentar mi primer título", explica.

La portada del libro de Rosa Michell. Peonza

La particularidad de su propuesta es que no se trata de un cuento a la vieja usanza, sino que le ha aportado varias innovaciones. "Cuentos hay miles, así que tenía que hacer algo diferente y pensé en unir tres cosas que siempre me han gustado mucho: los cómics, la cocina y aprender. De pequeña leía tebeos de Zipi y Zape, de ahí la parte de que el cuento sea en formato cómic. Por otro lado, con mis padres siempre he aprendido a disfrutar de la gastronomía y me han enseñado a cocinar y por eso se me ocurrió que el cuento además tuviera una receta de cocina. Por último me gusta aprender, por lo que decidí incluir algunos datos para que los niños aprendan. Así que mezclando las tres cosas surgió un cuento-cómic-recetario de cocina", sintetiza.

Michell comparte la sinopsis de una historia íntimamente entroncada en su ámbito familiar. "Las protagonistas son mis hijas, Adriana y Alicia (Equipo Doble A). A ellas les gusta mucho cocinar ya que su padre es cocinero. El cuento consta de dos capítulos, en el primero se narra una historia en formato cómic con un pequeño misterio y curiosidades sobre los ingredientes de la receta u otros aspectos relacionados para que los niños aprendan cosas nuevas y originales, y en el segundo capítulo, también en formato cómic, las protagonistas van elaborando la receta paso a paso de forma detallada y sencilla para los niños, donde también se añaden curiosidades o guiños divertidos. Al final del cuento aparece la receta de forma convencional. Está enfocado a niños de 6 a 12 años", revela.

Como escritora de nuevo cuño, la zaragozana descubrirá este fin de semana el placer de encontrarse con sus lectores. Este viernes (17.00) y este sábado (11.00) realizará sendas presentaciones en el salón de actos del colegio Corazonistas-La Mina de Zaragoza y el domingo desembarcará en la Feria del Libro del Parque Grande con una sesión de firmas en la caseta 58 a partir de las 12.00.