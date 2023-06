Patricia Gayán: “Siempre me han interesado los personajes que nadan a contracorriente”

Patricia Gayán (Zaragoza, 1972) es escritora de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), y licenciada en Derecho, máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos y 'Coach' especializada en educación y valores. Todo ello lo alterna con su verdadera pasión: la invención de historias, de distinta extensión, para los más chicos o no tan chicos. En poco tiempo, ha sacado media docena de títulos al mercado.

¿Qué le dicen las ferias del libro?

La oportunidad de tener contacto directo con mis lectores, que en mi caso son niños y niñas. Me permiten comprobar de primera mano qué les gusta de mis álbumes y la ilusión que les hace llevarse el libro dedicado. Son geniales, desde el que se quiere quedar a ayudarme hasta la que me ofrece su helado rechupeteado.

¿Cómo vives la Feria del Libro del Zaragoza que encara su recta final?

La vivo con ilusión y un poco expectante. Cada feria es una aventura. Siempre ocurre algo inesperado, un bonito reencuentro, incluso algún despistado que te pide huevos. Me gusta coincidir con buenos compañeros como Roberto Malo o conocer a otros como el ilustrador Nacho Rúa con quien compartí nuestra devoción por Sempé u Omar Fonollosa, joven poeta ganador de Hiperión, al que volví loco con mis poemas de ‘Gloria Dientes’. Y aun así me regaló su libro. Si pudiera elegir fecha, la haría en septiembre porque tenemos San Jorge demasiado cerca y además hace calor.

¿Le convence el Parque José Antonio Labordeta como escenario?

Me encanta la Feria en el Parque. Todo lo que sea entre árboles, al aire libre y alejada de los ruidos me gusta más. Creo que en ese marco las actividades se respiran mejor.

¿Hay alguna Feria del Libro inolvidable para usted como lectora o como autora?

Como autora cada feria tiene su encanto. De pequeña me gustaba ver a mis autores favoritos. Que me dedicaran su libro era un tesoro. Ahora que también estoy al otro lado, me parece que el tesoro me lo llevo yo, hasta cuando me retan a dibujar y después me dicen que tengo que practicar más; o cuando me preguntan si de verdad el dragón vendrá o gastan su propina en comprar mis libros. Entonces, olvido los momentos duros y recuerdo por qué escribo.

La escritora en la recién clausurada Feria del Libro de Huesca. Archivo P. Gayán.

¿Qué va a firmar?

Desde el año pasado he sacado cuatro novedades: ‘La Guerra de las Patatas’, ‘Bongo el niño elefante’, ‘La Dragoteca’ y el cómic ‘Güevo’. Aunque varían me oriento a edades de seis a nueve años. ‘Bongo’ es una mezcla entre un cuento clásico y un libro informativo con el que se aprenden curiosidades de África y sus animales. ‘La Dragoteca’ es un álbum que me está dando muchas alegrías. Hemos sacado nueva edición muy rápido. En este catálogo de dragones, Fernando Noriega y yo queríamos crear un mundo de fantasía. Razas, hábitos de higiene, un llamador de dragones… Aprovecho para decir que hay retrasos en las llegadas de los dragones porque el tráfico aéreo está fatal. ‘Güevo’ es un cómic que hice con Luis Orús con intención de que tanto pequeños como adultos se divirtieran. Es una familia tan ‘normal’ y ‘disfuncional’ que muchos se han visto reflejados en ella.

"En la literatura busco originalidad, historias evocadoras. La emoción y la sonrisa. La sorpresa. La frase que releo una y otra vez con asombro. El 'esto me gustaría haberlo escrito yo'"

¿Desde cuándo le importan los libros?

Desde siempre. Era de las que me quedaba con una linterna hasta las tantas debajo de la manta leyendo ‘La historia interminable’, que soñaba con conocer a Momo, el personaje de Michael Ende, y que me tocara el billete de ‘La Fábrica de chocolate’. Libros o cómics, todo me gustaba. Acompañaba a mi padre a encuadernar los Astérix o los viejos Capitán Trueno con lomo de cuero que aún conservo. Leía de todo. Soy muy curiosa. En especial Carmen Kurtz. Un libro sigue siendo uno de mis regalos favoritos. No me resisto a poesía o a los pequeños álbumes ilustrados como ‘Te regalo un cuento’, de Jorge Gonzalvo, uno de los coordinadores de Atrapavientos. El último que recibí fue una edición muy bonita de los poemas de Gloria Fuertes.

¿Cómo se convirtió en escritora y qué le da la literatura?

Me convertí poco a poco o tal vez ya lo era. Siempre he escrito y he inventado historias. De momento me da algún quebradero de cabeza cuando envío manuscritos. Hablando en serio, no puedo dejar de hacerlo. Surge una idea y tengo que seguirla. Me encanta el proceso creativo, esa pequeña locura que crece y nunca sé dónde me llevará. Me gustaría seguir aprendiendo y creando historias. Originales, o divertidas, con varias lecturas, que transmitan. Me acerco con respeto y cautela a la literatura. Lo que más deseo es publicar las novelas infantiles que tengo escritas y llevo tiempo luchando por hacerlo.

"Siempre he escrito y he inventado historias. De momento me da algún quebradero de cabeza cuando envío manuscritos. Hablando en serio, no puedo dejar de hacerlo"

¿Cuáles son esos autores que siempre tienes cerca? ¿Qué busca en una página, una cita, un instante, en la literatura?

Depende del momento. Antes tenía a mis ‘autores’ y ‘libros’. Hoy en día hay tanta oferta que es difícil y voy explorando. Soy fiel a autores clásicos como Roald Dahl o Gloria Fuertes. Y más actuales como Elise Gravel, que es tan irreverente. Un libro al que vuelvo es ‘Por qué llora la maestra’, de Gonzalo Moure. Me hizo reafirmarme en la idea de escribir para mí o como él dice: escrivivir. Sin la idea de complacer a nadie ni a modas. Fiel a una misma. Leo poesía a menudo. Tenemos maravillosos poetas en España que escriben en esa fína línea entre infantil y adulto. Me fascina Pedro Mañas, para el que siempre hay sitio, y también Maria Jesús Jabato. Pepe Serrano es un autor zaragozano cuya imaginación y estilo me atrapan. Y la prosa poética de Jorge Gonzalvo, también de aquí. Encuentro emoción, libertad para pensar y sentir como lectora, espacio para imaginar, ritmo. Algo intangible pero que me toca de forma profunda.

¿Cómo ve el fenómeno de las Letras Aragonesas en el siglo XXI?

Oí recientemente una entrevista que le hicieron a Sergio del Molino muy interesante sobre esto. Recuerdo que decía que en Aragón estamos lo suficientemente cerca de Madrid para conocer lo que se lleva pero lo suficientemente lejos como para escribir a nuestro aire. Y añadía que tenemos talento y que somos escritores solitarios. Estoy de acuerdo con él. Hay muchos autores aragoneses de renombre actualmente. Infantiles y de adulto, citaría a Ana Alcolea, David Lozano, etc. Y otros jóvenes que emergen y ya ganan premios, de poesía, novela: Omar Fonollosa y Guillermo Borao. Las bibliotecas son clave en la difusión de nuestras letras. Organizan un sinfín de actividades. Este año me han brindado la oportunidad de impartir varios talleres y he visto el cariño que ponen en hacer llegar los libros a los que menos recursos tienen. También tenemos editoriales que publican en otras lenguas, otros países y alguna que viene pisando fuerte como Hola Monstruo y que están dando oportunidad a autores no tan conocidos. Esto es bueno. Que haya diversidad y propuestas diferentes. Es muy difícil empezar y todo apoyo es bienvenido. Debemos cuidar de lo nuestro y fomentar la llegada de nuevas voces que nos aporten y enriquezcan, de esta forma crecemos todos.

Patricia Gayán con algunos de sus relatos. Archivo Patricia Gayán.

Los Premios de las Letras Aragonesas pasaban bastante inadvertidos. Se dice el nombre del premiado y se convoca un acto, y ahí acaba todo. ¿Qué propondrías usted, qué podríamos hacer?

Actividades en torno al premio. Encuentros, talleres… Que de alguna forma participen los ciudadanos, concursos de escritura infantil, involucrar a bibliotecas, librerías. Pero yo no soy una experta.

No sé si es mitómana. ¿Quiénes son los personajes de ficción que más le han marcado? ¿Qué busca en la literatura ajena?

Siempre me interesaron los personajes que nadan a contracorriente. Los que plantan cara, cuestionan y contestan. Desde Matilda a Pipi pasando por Mafalda, Guillermo Brown o el Pequeño Nicolás, todos marcaron mi infancia y tengo un poco de cada y un mucho de todos. Traviesos, justicieros, irónicos, rebeldes, independientes, críticos. En la literatura busco originalidad, historias evocadoras. La emoción y la sonrisa. La sorpresa. La frase que releo una y otra vez con asombro. El 'esto me gustaría haberlo escrito yo'.

Recomiéndenos de tres a cinco libros más o menos recientes para la Feria.

'Un lobo dentro', novela juvenil sobre el 'bullying' que me parece 'obligatoria'. Acercaos a los autores que estarán en la feria boli en mano encantados de firmaros: Ana Alcolea, Roberto Malo, Mariela Cisneros, Pepe Serrano… Los niños tienen claro lo que les gusta. Si quieren un dinosaurio no compran un dragón, aunque se parezcan.

