Un fin de semana de actrices y humor en los teatros zaragozanos

Humor, mucho humor ofrecen los teatros zaragozanos este fin de semana. Al Principal llega la representación de ‘Ladies Football Club’, obra dirigida por Sergio Peris Mencheta que cuenta la historia del primer equipo femenino de fútbol en Inglaterra. La obra, de 145 minutos de duración, se desenvuelve entre la comedia y el humor, y tiene el atractivo añadido de su reparto, en el que se integran algunas de las más destacadas jóvenes actrices españolas. En las funciones de hoy y mañana estará en el reparto también la exgimnasta Almudena Cid. Las entradas cuestan entre 5 y 25 euros.

Stefano Massini es el autor de la obra, que se presentó en los Teatros del Canal de Madrid del 30 de noviembre al 23 de diciembre pasados, y que, tras su éxito, regresará en otoño a la cartelera de la capital de España.

En el Teatro del Mercado, por su parte, se presenta uno de los monólogos más aplaudidos el año pasado en Madrid. ‘Miércoles que parecen jueves’ es una obra que escribió Juan José Millás para la actriz turolense Clara Sanchís, y que ha contado como director con alguien que tiene un dominio pleno de la escena, Mario Gas. "Tengo la enorme suerte de contar con un texto brillante, genial, salvaje, atípico, que me pone un poco contra las cuerdas", señalaba este miércoles al presentarla Clara Sanchís.

"Yo no quería hacer otro monólogo porque lo que más me gusta es trabajar con actores –añadía la actriz–. Pero cuando Millás escribe una obra para ti se convierte en un regalo de la vida que no puedes despreciar. Preparar un monólogo es más exigente que una obra teatral normal. El trabajo previo tiene algo de hormiga enfrentada a una labor titánica. Es estresante. Afortunadamente, Mario Gas me lo hizo muy fácil, me dijo que tenía que enfrentar este trabajo con la misma mentalidad que un montañero acomete una escalada, no calculando dónde está la cima sino concentrada en dar bien el siguiente paso. Dentro de la dificultad de esta obra, es toda una alegría. Además hay mucho humor, un humor constante. Ese reírse de todo sin perder un ápice de seriedad es muy de Juan José Millás".

El argumento gira en torno a una mujer que irrumpe en una sala donde se espera a Juan José Millás para que dé una conferencia. Una mujer que empuña una pistola, que afirma ser el propio escritor y que mantiene una estrecha vinculación con el público a lo largo de los 70 minutos que dura el monólogo.

A caballo entre el ‘thriller’ y la comedia, ‘Miércoles que parecen jueves’ se estrenó en otoño pasado en Madrid. "Y todas las funciones acabaron igual, con el público en pie aplaudiendo a Clara Sanchís –señalaba Mario Gas–. Está enorme. Como dicen los franceses, su actuación es una ‘mise á mort’, una especie de sentencia de muerte. Es una obra que también indaga en torno a las identidades, en la que nada es lo que parece. Aunque, al final, lo que es se impone a lo que parece». Las entradas para las funciones de la obra tienen un precio único de 20 euros.

Por último, la compañía madrileña Tarambana pondrá en escena, hoy y mañana en Arbolé, ‘Chispis Woman’, una obra que pretende servir de homenaje a la mujer madura y a aquellos barrios obreros donde cada día se lucha para salir adelante. Programada dentro del IX Ciclo ‘Les Refusés’, la obra está dirigida por Ricardo Cristóbal e interpretada por Eva Bedmar, Laura García-Marín y Marina Muñoz. Las entradas cuestan 10-12 euros.