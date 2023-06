Los zaragozanos El Gato 500 Euros y DJ UwU sacan 6 discos de 6 canciones el 6 del 6

El Gato 500 Euros es el nombre artístico de Martín Badesa (1998). El DNI de DJ UwU dice que se llama Cristian Castelló (1994). Ambos tienen Zaragoza como base de operaciones vitales y la música de baile les une. Este martes 6 de junio, el sexto mes del calendario, sacan seis epés de seis canciones cada uno. Cuatro seises. Una idea que lleva cierto tiempo armándose en sus cabezas y que parte del ‘remix’ para eclosionar en el baile, jugando con los números en el antes, durante y después del proceso.

"Llevo un año y un día pinchando -explica Martín- y soy amigo de Cristian desde que empecé con la música. Él llevaba ya años en esto, así que somos maestro y aprendiz. Cuando me gusta algo curioseo más allá de lo obvio, y desde que empecé a pinchar fui probando programas de creación y edición musical para hacer algo propio".

El juego del cero al seis siempre ha sido el dominó, y este tándem de creadores domina el seis doble. "UwU y yo tenemos gustos parecidos y el trabajo entre nosotros fluyó de forma muy natural desde el principio. Fuimos agrupando las canciones en epés por diversos criterios: relación entre ellas, velocidad… Nos movemos en una media de 140 bpm. Todo el conjunto tiene un espíritu ‘nightcore’, música de baile acelerada ligada a una idea de actualidad, claramente bailable: los subgéneros se agrupan en cada uno de los seis discos.

El mundo meme

Los dos jóvenes zaragozanos tienen referentes derivados del lenguaje comúnmente utilizado en las redes sociales. "Hay ciertos números que se repiten mucho. Los tres seises tienen un significado conocido por todos, aunque nosotros vamos a cuatro seises; los precios de las canciones en Bandcamp rondan el euro, el 69 siempre genera un ‘nice’ colectivo cuando aparece en Twitch y nuestras seis canciones por ‘mixtape’ son cinco más una, a la sexta le llamamos el ‘bonus track’ por simple gusto".

Entre los trabajos hay una deriva del trap común en ciudades como Atlanta y Chicago hace algo más de una década, en los albores de este género, con notas más agudas de lo habitual en los sintetizadores. "También dedicamos otro al ‘turreo’, que viene a ser el mundo ‘cani’ en Argentina".

La curiosidad no mata al gato

El Gato 500 Euros se siente cómodo con el adjetivo multidisciplinar cuando se aplica a su persona. "No fuerzo, lo que me gusta en el arte lo voy experimentando, y me involucro más o menos según me apetezca. Acabé recientemente Bellas Artes y estoy ahora con el máster de profesorado. También hago ropa con mi marca Ultras del Amor, y organizo eventos culturales. Al estar en muchos palos conozco a gente muy interesante de cada gremio y puedo poner personas en contacto para futuros proyectos. La idea de agrupar artistas diversos me encanta. Y nuestra generación se ayuda mucho. Oímos a todas horas que nuestro futuro es una mierda, así que tratamos de apoyarnos, en vez de cuidar y celar nuestras parcelas, como ocurría un poco antes".

Los seis epés se distribuyen desde hoy a través de internet, en Soundcloud, Bandcamp y Youtube. Las portadas de los mismos también son dignas de mención, con los videojuegos y las artes marciales como referencias claras.