Esencias de rock ruidista de los 90

Considerada como una de las grandes bandas de culto del rock alternativo americano de los años 90, los bostonianos Come llevan 25 años sin grabar nuevos discos, reuniéndose solo para muy esporádicas giras.

Pese a ello, sus seguidores no les han olvidado, como se pudo constatar el domingo en el patio del antiguo Matadero, en una nueva jornada de ‘Bombo y platillo’.

Devotos seguidores, habría que matizar, pues desde luego el sonido áspero, rugoso y guitarrero que sigue practicando Come puede resultar un tanto árido para quien no esté familiarizado con ellos, y parece difícil que a estas alturas puedan conseguir nuevos adeptos. Porque ocurre también que su propuesta está fuertemente marcada por la época en que se desarrolló, es hija de un tiempo determinado, de aquellos años en que toda una generación creció con el noise rock y el grunge, escuchando a bandas como The Pixies, Nirvana o Dinosaur Jr.

Así las cosas, el concierto del cuarteto comandado por Thalia Zedek y Chris Brokaw (voces y guitarras) fue de menos a más, creciendo en intensidad conforme avanzaba, a través de piezas como ‘Recidivist’, ‘Saints around my neck’, ‘Weak as the moon’, ‘The fade outs’ o ‘Finish line’. Canciones construidas siempre en torno a las guitarras de Zedek y Brokaw, que tejen densos muros de electricidad y disonancias, y que alcanzan sus mejores momentos cuando adoptan tonos ‘slowcore’ y ralentizan el paso, dejando respirar a las composiciones.

En esos pasajes llegan a recordar en algunos momentos a los Television de Tom Verlaine, mientras que en otros se enzarzaron en explosivas turbulencias sustentadas por la entrecortada batería de Arthur Johnson. Personalmente, un servidor no siempre logró establecer conexión con la espesura sonora de la banda de Boston, pero no cabe duda de que sus fans más acérrimos disfrutaron de lo lindo.