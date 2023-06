De Rosalía a John Cale: así ha sido el Primavera Sound de 2023

Rosalía, la catalana universal del momento, ha sido la gran cabeza de cartel, la que mayor número de espectadores a atraído y la que más pasiones ha levantado de la 21 edición del Primavera Sound, el festival de su ciudad, al que iba como público no hace no tanto y donde soñaba con triunfar "como Grace Jones".

"Yo venía aquí a ver conciertos y a ponerme fina -ha recordado esta madrugada Rosalía desde lo alto del escenario-. Aquí vi a Grace Jones y aquí soñé con ser cabeza de cartel".

Un sueño que ha sido superado por la realidad, porque Rosalía hoy no ha sido solo cabeza de cartel de la última jornada del festival, sino de todo el Primavera Sound, porque ninguna de las noches anteriores la explanada del escenario principal ha estado tan llena de gente como la noche del sábadp.

Unas 70.000 personas, según la organización, han entrado este sábado al Parc de Fòrum y prácticamente todas se han dirigido a las dos de la madrugada hacia el concierto de Rosalía, a juzgar por la multitud que se ha congregado en el espacio

El primer tema que ha sonado ha sido 'Saoko', el mismo de todos los conciertos de la gira que empezó hace un año, pero no por esperada la dicha ha sido menor.

"¡Mira!, ahora es cuando se desmaquilla, ya lo hizo en el concierto del Sant Jordi", ha dicho una espectadora, que ya la vio en Barcelona en el inicio de la gira y la podría volver a ver mil veces más, porque la fiebre 'motomami' puede ser muy alta, casi tanto como la meteórica carrera de esta artista, que en su ciudad muchos dicen haber visto actuar cuando nadie la conocía, aunque no todos son sinceros.

Como hace una año, ha vuelto a sonar 'Bizcochito', 'La Fama', 'La noche de anoche', 'Lind', 'Diablo', 'Despechá', 'Candy', 'Motomami', 'La combi versace', 'Malamente' y 'Con altura'.

Pero el orden de las canciones ha sido diferente, fruto de una larga gira por América en la que la catalana ha ido perfeccionando, afinando y modificando el espectáculo, y ampliando el número de bailarines, que hace una año era cuatro y ahora son ocho.

Tras una hora de infarto, en la que Rosalía ha comprimido energía, cercanía, poderío y talento, ha llegado el tramo final del concierto, con "Chicken teruyaki", "CUUUcuuuuuute" y un éxtasis colectivo.

El concierto de Maneskin. Marta Pérez/EFE

Calvin Harris y Maneskin

Poco antes, el dj y productor británico Calvin Harris ha hecho bailar al personal con sus ritmos electrónicos pegadizos, y la virtuosa cantante y guitarrista St. Vicent ha repasado sus 15 años de carrera.

Mientras, en la otra punta del recinto, pero también en un escenario grande, los italianos Maneskin ha reunido de madrugada a miles de seguidores de esta banda.

También en la zona norte del Parc del Fòrum, pero en un escenario demasiado pequeño para ella, la dominicana Tokhischa ha arrasado.

John Cale

Por su parte, el cantante galés John Cale, cofundador de la mítica banda de rock alternativo The Velvet Underground, ha demostrado en el Primavera Sound que a sus 81 años sigue teniendo cuerda para deleitar a sus seguidores con el espíritu y el sonido vanguardista que llevó al éxito al grupo que creó junto a Lou Reed.

La de Cale ha sido la principal actuación que ha acogido este sábado, en la tercera y última jornada del festival Primavera Sound, el Auditori del Fòrum, donde también ha cautivado la polifacética artista Laurie Anderson, viuda de Lou Reed, con un espectáculo inédito.

Con una capacidad para más de 3.000 personas, el auditorio ha quedado pequeño para ver el concierto de Cale, que no actuaba en España desde hacía cinco años, dejando a decenas de personas fuera.

Calvin Harris. Marta Pérez/EFE

A los mandos del teclado, que en algún momento ha cambiado por la guitarra, y acompañado por un guitarrista, un bajista y un batería, Cale ha presentado algunos de los temas de su reciente disco "Mercy" (2023), con otros más añejos como "Guts", "Cable Hogue" o "Villa Albani".

Tanto en los momentos más rockeros como en los más relajados o psicodélicos, el público ha permanecido sentado en sus butacas, disfrutando de un concierto "gourmet", con el magnífico sonido de Cale y los suyos.

La versión de "I'm Wating For The Man", uno de los éxitos de The Velvet Underground, ha sido uno de los puntos álgidos del concierto, que ha terminado con la también mítica reversión de Cale de "Heartbreak Hotel", de Elvis Presley.

El de Cale no ha sido el único homenaje a The Velvet Underground, pues el eslogan del Primavera Sound de este año, "I’ll be your mirror", es también un reconocimiento a la banda y un guiño a las raíces del festival.

Tras este recital, ha sido el turno de Laurie Anderson, con un experimental espectáculo lleno de ironía que ha combinado música, poesía, proyecciones audiovisuales, reflexiones sociales y gritos. Todo con ella en los teclados y acompañada de un quinteto de jazz.

En uno de los momentos del "show", Anderson ha rendido homenaje a Yoko Ono, a la que ha definido como "maestra", y ha recordado que, cuando una vez le preguntaron a Ono su opinión sobre la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ella respondió con un larguísimo grito.

En honor a ella, ha pedido al público que, durante diez segundos, gritara a pulmón por los motivos que quisieran, "la guerra en Ucrania, todos los genocidios en el mundo, el colapso climático, el deshielo de los polos, la deforestación del Amazonas o que vuestra vida está hecha un lío".

También han sido recurrentes las reflexiones y críticas a las nuevas tecnologías -"si crees que la tecnología solucionará tus problemas, entonces no entiendes la tecnología ni tus problemas", ha dicho-, en un recital que en el apartado musical ha destacado "O Superman", su principal éxito.

El Festival Primavera Sound de Barcelona culmina hoy después de reunir a 253.000 asistentes y 317 actuaciones entre los conciertos en el Parc del Fòrum y los programados dentro del Primavera en la Ciudad.

Concretamente, el Parc del Fòrum ha congregado a 193.000 personas entre el jueves y el sábado, las tres jornadas principales del festival, por donde también han desfilado artistas como New Order, Blur, Kendrick Lamar, Depeche Mode y Skrillex, informa la organización en un comunicado. Hoy es el turno del Brunch Elektronik.

Esta edición ha vuelto a contar con el Primavera Pro, que ha sido "punto de debate y networking de referencia" para la industria, con más de 3.000 profesionales acreditados llegados de 65 países.

Tras los problemas del primer día del festival el año pasado por largas colas en las barras, que superaban los 45 minutos, la organización ha destacado que la nueva disposición de escenarios y las variaciones en barras y zonas de descanso "han propiciado una experiencia cómoda y fluida".

El relevo lo cogerá la próxima semana el Primavera Sound Madrid, que el lunes iniciará su primera edición como segunda sede con un cartel "transversal y paritario", con conciertos en varios espacios de la ciudad y en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.