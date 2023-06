Una voz prodigiosa

No parecía el de la plaza de San Bruno (al aire libre, con gente yendo y viniendo) un escenario idóneo para disfrutar de un concierto de jazz a voz y piano, sin más instrumentos, pero se produjo el milagro. Bueno, más bien lo obró la prodigiosa voz de Cécile McLorin Salvant, que consiguió la proeza de que el público -en torno al millar de personas- siguiera su actuación en respetuoso silencio, todos hechizados por las deslumbrantes capacidades vocales de esta mujer, nacida en Miami hace 33 años, hija de padre haitiano y madre francesa.

Exhibiciones como la vivida el jueves cargan de razones a quienes consideran a Cécile como una de las grandes figuras del jazz vocal actual. Porque, más allá de una técnica apabullante, de su facilidad pasmosa para subir y bajar octavas de los tonos más altos a los graves, McLorin encandila por su expresividad y su emoción, su manera de darle la vuelta y hallar nuevas soluciones a standards del jazz como ‘Sophisticated lady’, ‘You’re my thrill’, ‘Isn’t it romantic?’ o piezas de Bob Dorough como ‘Devil may care’ y ‘Nothing like you has never seen before’.

McLorin recoge el legado de Sarah Vaughan, Billie Holiday o Betty Carter (y en sus discos también apela a sus raíces haitianas, como en el recién publicado ‘Mélusine’), pero también echó mano de clásicos del repertorio latino, cantando en español (y sin nada de acento yanqui) cosas como ‘Dos gardenias’, ‘Y tú qué has hecho’ -con aromas de danzón cubano-, ‘Gracias a la vida’ o ‘Alfonsina y el mar’. Y justo antes de esta, una composición propia, ‘Ghost song’, en la que el pianista Sullivan Fortner le hizo unas esplendorosas segundas voces. El mencionado Fortner, por cierto, otro bicharraco de cuidado, con un toque elegante, imaginativo y de sabor antiguo, recordando a ratos a Thelonius Monk. O sea, una auténtica maravilla esta pareja.