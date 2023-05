La distancia y el ego

Si se tiene una dedicación vocacional y que apasiona, que un hijo siga tus pasos supone, sobre el papel, un motivo de orgullo. No obstante, ya se sabe que las relaciones paternofiliales, por todo lo que fluye en ellas, son complejas. De eso habla la película francesa ‘Maestro(s)’ al mostrar la distancia entre un padre y un hijo, ambos reconocidos directores de orquesta. La palpable tirantez, que se detecta que lleva tiempo instalada, cobra más presencia por los celos, avivados a raíz de que el sucesor obtenga un prestigioso galardón. En ese contexto, el equívoco que surge acerca de una importante plaza profesional amenaza con deteriorar todavía más la situación. Bruno Chiche, autor de la comedia ‘Cariño, yo soy tú’, firma una obra correcta y pulcra que acaba superando la falta de alicientes que condicionaba buena parte del proceso.

‘Maestro(s)’ ***

Dirección: Bruno Chiche. Guión: Bruno Chiche, Yaël Langmann y Clément Peny. Intérpretes: Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou Miou, Caroline Anglade, Pascale Arbillot. Drama, 88 minutos. Francia, 2022.

El revestimiento del tema descrito y la solvencia interpretativa de Yvan Attal y de Pierre Arditi no llegan de la manera en que gustaría. Ocurre parecido con el debate interno alusivo al choque entre la gran oportunidad y el deseo de no hacer más sangre con el familiar, y también con el retrato realizado del mundo de la música y con los detalles que dejan las respectivas posiciones de la madre y esposa, la exmujer y representante y la actual pareja. En la circunstancia influye que el tratamiento de Chiche no aprovecha estos elementos. Su narración carece de recorrido formal y expresivo, lo que contrasta con la plasmación de ‘Pie de página’ (Joseph Cedar, 2011), el título israelí en el que se inspira, en el que los protagonistas eran expertos en el Talmud.

Sin embargo, la escena en la que los personajes se dicen con dureza las cosas cambia la dinámica. A partir de ese momento la evocación fluye mejorada, con más fuerza. Que el cartel del filme haga ‘spoiler’ (aunque cabe matizar que por el perfil del relato el camino se intuye) no empaña el buen y emotivo final.