Jesús María Muneta: "Aún me levanto muchas mañanas y compongo una obra en un rato"

Ha compuesto más de 6.000 obras, todas estrenadas y registradas en archivos sonoros. ¿Ha dedicado su vida a la música?Podría decirse que sí. Y estoy contento, la música me ha librado de muchas preocupaciones y quebraderos de cabeza. La pena que tengo -nos pasa a los sacerdotes- es que uno se muere y los demás no saben qué hacer con su legado.

¿Y usted ha pensado algo?Sí. Tendría que ver las cajas que guardo con discos. Igual hay 20 para llevárselas al Archivo Histórico de Pamplona y ya es la segunda vez que se llevan material. Allí estará bien. Y como mi corazón está repartido entre Navarra -mi tierra natal- y Teruel, donde vivo desde hace casi 50 años, aquí dejo la obra compuesta especialmente para Teruel.

Uno de sus trabajos más conocidos es el Himno a los Amantes. ¿Le costó inspirarse al tratarse de un tema mundano?No, no. Me inspiré leyendo textos conocidos y la melodía puede escucharse en el Mausoleo de los Amantes.

Se formó en su juventud con grandes maestros de música del Vaticano. ¿Impresiona estudiar entre las paredes de San Pedro?Sí. Recuerdo al maestro de la capilla Sixtina y al de la capilla Giulia, que es el coro de San Pedro. En 1972 tuve una experiencia tremenda. Estábamos cantando cuando llegó la noticia de que un hombre había roto la Piedad de Miguel Ángel Buonarroti. Fuimos todos en fila llorando y, al llegar, vimos que la Piedad había quedado ciega y con un brazo en el suelo. Bajó el Papa, Pablo VI, y también lloró. Repetía: ¿por qué han hecho esto?. Todos estábamos compungidos.

No se entienden algunas reacciones humanas.Pues no, la verdad.

¿Sigue componiendo?Sí, muchas mañanas me levanto y en un rato compongo una obra. No puedo estar parado. Y como estoy medio ciego por un problema de cataratas, cuando doy un concierto de órgano no leo la partitura y toco todo de invención.

¡Vaya mente privilegiada a sus 84 años! Ha contado que trabaja con el ordenador. ¿Qué tal se lleva con las nuevas tecnologías?El ordenador me da mucha lata. No soy capaz de mandar un correo decente y tengo que pedir ayuda. Sin embargo, escribo toda mi música en el ordenador. He descubierto que el problema llega cuando incorporo un programa nuevo y he decidido no aceptar ninguno más.

Investigó en los archivos históricos de música de Albarracín y Alcañiz. ¿Qué encontró?En la Colegiata de Alcañiz, durante la Guerra, fue todo a pique, pero en la torre gótica encontré un libro antiguo que se salvó porque se rompieron las escaleras que subían hasta allí. Lo transcribí y está todo publicado junto con la historia de los maestros de capilla que hubo. Los vecinos se llevaron una grata sorpresa.



¿Y en Albarracín?Fue curioso. En 1981, bajo una escalera encontré un violín del siglo XIX y otros instrumentos. Muchos musicólogos clérigos de España me imitaron e investigaron también allí donde vivían.

¿Qué le parece el homenaje que le rindió el Ayuntamiento de Teruel con un concierto en la Catedral en el que se interpretaron algunas de sus obras?Estoy contento, aunque uno ya está un poco harto de tanto homenaje. He recibido varios porque, entre otras cosas, creé el Conservatorio de Teruel y he sido profesor allí 30 años. También fundé la Polifónica turolense e impulsé el Ciclo de Órgano de Teruel.

¿Le van pesando los años?

Pues, sí. Padezco del talón de Aquiles y he perdido movilidad. A partir de los ochenta pesan los años y antes también. Una vez te jubilas, si no llevas una vida un poco reglamentada...