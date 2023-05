El 'tentador' zaragozano Saúl Pina y Laura Boado: amor de rosa y entre torrijas

Tres semanas después de que terminaran sus compromisos televisivos con el programa 'La isla de las tentaciones' de Telecinco, el zaragozano Saúl Pina y la compostelana Laura Boado continúan la relación que comenzaron a cimentar en dicho espacio, en el que él acudía en el papel de 'tentador' y ella para 'ponerse' a prueba junto a su hasta entonces pareja.

Primero la atracción y después el amor surgieron entre el aragonés y la gallega, que ya revelaron que viven juntos en Madrid. Una relación que continúa adelante a tenor de lo que ambos han compartido este fin de semana en sus redes.

La simbiosis entre ambos alcanza hasta al color de la ropa que llevan. Acudieron a un acto patrocinado por Starbucks de rosa, un hecho que destacó Pina en su cuenta de Instagram. "Pink day" (día rosa), escribió junto a varias fotos con su 'look'. Boado le respondió con un corazón rojo con una flecha de enamorados.

La pareja también comparte con sus seguidores (él tiene 137.000 en Instagram y ella 164.000) actos tan cotidianos como las torrijas que se prepararon el pasado domingo. "Nos ha dado por hacer torrijas. Luego os enseñamos el resultado", prometió Pina en un 'story'. "Estamos de antojo y nos hemos puesto a hacer torrijas", completó Boado. Un rato después, ambos subieron la fotografía con el resultado final.

Las torrijas que cocinaron Saúl Pina y Laura Boado. Instagram

Esta es la segunda vez que los dos jóvenes explicitan su relación en sus redes. La primera fue el 9 de mayo, tras la emisión del último capítulo de 'La isla de las tentaciones'. Pina le lanzó un cariñoso mensaje a su amada, que estaba acompañado por una colección de imágenes en distintos escenarios: Valencia, Santiago de Compostela, Madrid...

"La verdad que no se por donde empezar. Han pasado ya casi 9 meses a tu lado amor, ya sabes que no estamos pasando nuestro mejor momento debido a que han sido unos meses muy duros de emisión, aún así, quiero dedicarte estas palabras", introdujo el profesor y atleta de salto de pértiga.

Saúl Pina y Laura Boado, en la villa de 'La isla de las tentaciones'. Instagram

Y prosiguió: "Desde el minuto uno, cuando te vi, aunque no fuésemos el prototipo de cada uno, sabía que eras la mujer de mi vida. Eres la niña que me ha devuelto las ganas de amar y de formar algo muy bonito en un futuro. Han pasado 10 meses desde que nos conocimos y no se si vamos a durar 7 días, un año o toda la vida, pero lo que se, es que han sido los meses más bonitos de mi vida, en los que hemos disfrutado, reído, llorado y pasado momentos increíbles".

El colofón fue toda una declaración de amor: "No sé qué más puedo decir que no sepas ya bebé, solo quiero mostrar al mundo lo que te AMO y te AMARÉ SIEMPRE pase lo que pase".

Maestro y atleta

Saúl Pina tiene 27 años y es maestro de Educación Primaria. Ya tenía un pasado televisivo relacionado con Telecinco. El joven fue pretendiente en 2018 de la tronista Violeta Mangriñán en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, otro de los espacios de Mediaset de gran éxito entre los jóvenes que fue cancelado definitivamente en 2021.

Además, Pina también tiene una faceta como deportista ya que compitió como atleta de salto de pértiga, llegando a participar en el Campeonato de España de la espacialidad y a proclamarse subcampeón de España Universitario. En su Instagram comparte varias imágenes de esos tiempos deportivos.