Bunbury no se detiene: "Comienzo a distinguir la forma de mi siguiente disco"

Cuando apenas hace tres días que vio la luz el disco 'Greta Garbo', la creatividad de Enrique Bunbury no se detiene y ya está enfrascado en su siguiente álbum, tal y como ha reconocido en el consultorio semanal que mantiene con sus seguidores a través del correo electrónico.

"El siguiente paso, aunque estoy ya en proceso de composición, no es momento aún de definirlo, aunque comience a distinguir su forma, dentro de su imagen todavía borrosa. Sí que tengo claro, que me gustaría seguir grabando y descubriendo estudios residenciales", explica.

Una afirmación que realiza en el marco de una pregunta sobre si está comenzando una nueva etapa en su carrera artística. El exlíder de Héroes del Silencio reflexiona sobre ello y transmite su filosofía vital: "No creo que sea fácil para mí definir el momento en el que estoy, sea puntual o de comienzo a algo, cuando todavía tengo la zanahoria demasiado cerca de la nariz. Poder leer el futuro, imaginarse y proyectarse en él... Tampoco creo que sea necesario. Al menos, no en mi caso. Intento vivir el presente de la manera más activa y consciente, sin planificar demasiado. Así que no estoy empezando nada, o no es mi impresión. Es una continuidad del camino. El mismo que comienza discográficamente con 'El mar no cesa' y continúa por toda mi discografía solista y compartida, de la que este nuevo álbum forma también parte".

Bunbury también es cuestionado por cómo se ha sentido al grabar, después de tres lustros, un elepé sin Los Santos Inocentes como banda de acompañamiento. Relata cómo ha sido el proceso: "No fue fácil grabar sin ellos, ni ceder el control de la nave a un productor que no fuera yo. Tuve que hacer un ejercicio mental importante de asimilación de la nueva propuesta. A veces, tomas decisiones, pero no sabes aceptar sus consecuencias. En este caso, más de una vez me tuve que recordar a mí mismo que, primero de todo, las decisiones de Adán Jodorowsky pudieran ser diferentes a las que yo tomaría y, después que, aunque cualquiera de los arreglos o ritmos o riffs, habrían sido diferentes con Ramón, Rebe, Robert, Álvaro, Jordi y Quino, tenía que disponerme a escuchar con los oídos abiertos y dispuestos a un nuevo contexto para mis canciones y mi voz".

Otra de las noticias que interesará a sus seguidores españoles es que en breve anunciará firmas de discos y encuentros en nuestro país, al igual como ha hecho en Ciudad de México y Los Ángeles. "Han pasado unos días y esta semana estuve en México y la que viene haré lo propio en Estados Unidos y comenzaré a atender medios allí además de a otros de Latinoamérica. En nada, estaré en España realizando firma de discos y charlando con fans y medios de comunicación. Los dos últimos discos no tuve posibilidad de moverme demasiado para promocionarlos, debido a las restricciones gubernamentales por la pandemia. Con este disco, quiero hacer un esfuerzo para que se entere el máximo número de personas, que el disco salió y que está disponible y se puedan acercar a él, si fuera de su interés", concluye.