Eugenia Tenenbaum: "Es fácil ser un genio cuando lo único que tienes que hacer es dedicarte a crear"

Fernande Olivier, Eva Gouel, Olga Khokhlova, Dora Maar, Marie-Thérèse Walter, Françoise Gilot, Geneviève Laporte y Jacqueline Roque. Ocho mujeres que pasaron por la vida de Pablo Ruiz Picasso y que, en el 50 aniversario de la muerte del pintor, la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum quiere reivindicar haciendo una enmienda a la totalidad de la figura artista. En ‘Las mujeres detrás de Picasso’, esta historiadora del arte con casi 100.000 seguidores en Instagram, pone en solfa los conceptos de genio y de musa. Con la ayuda de otras tantas ilustradoras profundiza en sus vidas y lo que supusieron a la hora de sostener la carrera del artista: como cuidadoras, amantes, creadoras... Lo hace con un tono que se aleja del puro manual para ir por derroteros literarios y hasta dramatúrgicos que repasan unos episodios de maltrato y misoginia hoy comprobados.

¿Le gusta Picasso?Nunca me ha gustado artísticamente. Al final los gustos forman para de la subjetividad. Desde un discurso de la historia del arte clasista o elitista se intenta decir a la gente lo que le tiene que gustar y lo que no y se deja poco margen a la libertad de elección. Cuanto más he estudiado a Picasso y más me he familiarizado con él, menos me ha gustado, no solo como artista sino como persona. Como historiadora del arte no voy a negar la relevancia que ha tenido en el siglo XX. Lo que sí que voy a intentar es contextualizar e intentar aportar todo aquello que he ido aprendiendo y que me hubiera gustado saber.