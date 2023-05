Jason Ringenberg: el vaquero punk sigue cabalgando

A comienzos de los años 80, Jason and The Scorchers alcanzaron notoriedad como adalides del country-punk, dándole un meneo a los conservadores cimientos del género campestre desde Nashville, la meca del country. Cuarenta años después, Jason Ringenberg, su cabecilla, continúa ejerciendo sobre los escenarios el papel de vaquero revoltoso y zascandil con innegable gracejo y simpatía, como demostró en la sala Z, en otro concierto del programa Zombie Sounds Fest.

A solas con la guitarra acústica, Ringenberg se basta y se sobra para ofrecer un muy entretenido espectáculo, que lo mismo sirve para un garito o un honky tonk que para amenizar un crucero o un bingo de la tercera edad, dicho sea sin ánimo peyorativo: se nota que el tipo se lo pasa en grande en escena, tiene oficio a cascoporro y es un auténtico entertainer, que además intercala anécdotas y batallitas entre canción y canción.

Por supuesto, echó mano de muchas canciones de la época dorada de su antigua banda, como ‘Lost highway’, la balada ‘Pray for me, mama (I’m a gypsy now)’, ‘Bible and a gun’, ‘Harvest moon’, ‘White lies’ o el que fuera su primer single, su particular versión de ‘Absolutely sweet Marie’ de Bob Dylan. De su etapa en solitario sonaron algunas piezas de su último disco (‘Rhinestoned’), como ‘Window town’ y ‘I rode with Crazy Horse’, en la que definió al legendario jefe sioux como “uno de los grandes héroes americanos”, además de dos títulos tan significativos como ‘Link Wray’ o ‘God bless The Ramones’, tributo a la banda neoyorkina que supuso una influencia capital en los inicios de Jason.

Mas la cosa no acabó ahí, porque Ringenberg también mostró su faceta como Farmer Jason, proyecto paralelo destinado al público infantil, con canciones como ‘The tractor goes chug chug chug’ o ‘Punk rock skunk’. Vaya, que el vaquero punk sigue cabalgando.