Enrique Bunbury: "No hay nada previsto para Zaragoza, pero no lo descarto"

Bunbury presenta uno de los discos más esperados de su larga trayectoria artística, por las circunstancias que lo rodean y los sucesos acaecidos en su gira de 2022, que terminó de manera brusca en Estados Unidos. El regreso del zaragozano con material nuevo a los estantes de las tiendas y las plataformas precede a una serie de conciertos que no serán estrictamente de presentación del álbum: más bien las plantea como fechas de celebración, muy contadas, con repaso sucinto a toda su carrera.

‘Greta Garbo’ es un disco liberador que no necesita defensa en directos encendidos, le pegan teatros. ¿Irá por ahí la cosa en esos recitales escogidos que anunció?

Al no ser una gira propiamente dicha y ser conciertos muy escogidos y especiales, no lo planteo como la presentación de Greta Garbo. Quiero tocar canciones de todas las épocas, aunque por supuesto habrá algo del nuevo álbum. Todavía no he llegado ahí. Lo que sí está claro es que son 'venues' escogidos, principalmente pabellones y algún estadio. El lunes anunciaremos.

¿Recuerda su primer contacto con Adán Jodorowsky?

Sí, claro. Conocí a Adán en París. Fuimos a visitar a su padre, que habíamos conocido en Madrid, y nos comentó que quería presentarnos a su hijo, con el que podríamos conectar por afinidades. Cuando Adán sacó su primer disco en español fuimos a un concierto suyo en Sevilla y él vino luego a algún concierto de la gira de ‘Hellville de Luxe’. También cantó con nosotros en el Auditorio Nacional de México en alguna gira que no recuerdo y nos vimos otras veces en Los Angeles y en México.

¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar artísticamente?

Mantuvimos el contacto y nos fuimos viendo en distintos momentos del espacio-tiempo hasta nuestro último encuentro en Las Vegas en los Latin Grammys del año pasado; ahí fue cuando nos escapamos a ver a los Black Crowes y hablamos de trabajar juntos en algún disco”.

En las canciones se siente una luz nueva y vieja a la vez, como de neón y piano-bar ¿Es osado hablar de una reconexión con ‘Radical sonora’ y ‘Pequeño’?

Yo no veo esa conexión con esos discos que tienen características muy especiales y producciones muy distintas, pero no me parece mal que tú la veas. Cómo siente alguien un disco no tiene por qué coincidir ni con el autor ni con el resto de los oyentes. Es una experiencia individual abierta. Esa es la grandeza de la obra creativa. Poder llevártela a tu propio mundo.

En ‘Desaparecer’ se abre usted las venas. ¿La escribió a mediados del año pasado? La reflexión parece nacer de un dolor muy cercano.

Sí, es una canción escrita a pie de pista. En ese momento en el que todo se tambaleaba: me parece una canción importante del disco, para descifrar el contenido y las intenciones. Es de hecho, la única canción en la que se nombra directamente a Greta Garbo.

¿Llevará en los directos a los músicos de la grabación?

No es el momento de hablar de las características específicas de los conciertos. Estoy ahora mismo trabajando en ello. Pero no, no me acompañarán los músicos que grabaron este disco.

Ramón Gacías es amigo suyo de siempre y ha estado profesionalmente a su vera desde que se cocinó ‘Radical sonora’. ¿Echa de menos tenerlo al lado?

Ramón Gacías seguirá haciendo cosas conmigo. Espero. Sólo ha dejado de grabar este disco. Necesitaba salirme de la producción y se la encargué a Adán y con él hablamos de buscar músicos franceses para reubicar el sonido del álbum

¿Y su nueva oficina en Estados Unidos, tras tantos años con Nacho Royo y Rock & Chicken? ¿Cómo comenzaron a trabajar juntos?

Conocí a Diana -Rodríguez, su representante actual- hace ni me acuerdo, quizás veinte años, en Colombia. Luego fue presidente de Capitol y negoció el contrato de Las Consecuencias, antes de que EMI desapareciera. Desde entonces ha trabajado conmigo en la promoción en Estados Unidos. Cuando el castillo de naipes se derrumbó y me planteé una nueva forma de encarar mi carrera en la primera persona que pensé fue en ella. Vive en Los Angeles y somos amigos desde hace mucho tiempo.

Usted anda siempre con el periscopio sobre el agua en lo que se refiere a hallazgos culturales. ¿Qué músicos nuevos ha descubierto este último mes?

Los Winona Riders de Argentina y Kara Jackson, una cantante fantástica de Illinois en la línea de Karen Dalton y Nick Drake.

Hablando más bien de redescubrimientos, ¿por qué este lado del charco no adora a Robi Draco Rosa? ¿Siguen ustedes en contacto?

No tengo ni idea. Yo creo que es un músico de músicos. Los que estamos, sabemos. Sigo en contacto con él y nos vemos cuando aterriza en Los Angeles. Antes, cuando vivía en West Hollywood, Draco tenía el estudio al lado de mi casa. Ahí grabé Palosanto. Luego él mudó su estudio a Puerto Rico y yo me mudé a la zona de Topanga. Pero sí, le tengo muchísimo cariño y admiración y nos vemos, menos de lo que quisiera, pero de vez en cuando.

Menciona la vuelta a casa en un tema del disco. Más allá de las personales que ya hace, las de corte familiar, ¿la hará efectiva pronto para su otra familia zaragozana, la de los fans?

Yo voy a Zaragoza a menudo a ver a mis padres. Zaragoza sigue siendo un lugar importante para mí. Pero si me preguntas por conciertos, ya te digo, no hay giras, solo conciertos puntuales, muy pocos en distintas ciudades y países. Por ahora no hay nada previsto para Zaragoza, pero no lo descarto, por supuesto.