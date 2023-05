John Cleese niega que vaya a censurar una escena en 'La vida de Brian'

El ex Monty Phyton, John Cleese, ha negado que vaya a censurar una escena sobre un hombre que quiere gestar a su propio hijo para la adaptación teatral de 'La Vida de Brian' que está llevando a cabo y que se estrenará en Londres en 2024.

"Por supuesto que no tengo intención de hacerlo", ha publicado en su perfil de Twitter, tras una información del periódico británico 'The Telegraph' el pasado lunes, donde se aseguraba que los actores se negaron a realizar dicha escena para "no ofender".

Sin embargo, sí que reconoce que los actores -varios de ellos ganadores de los premios Tony- le habían aconsejado "enfáticamente" eliminar esta escena.

"Hace unos días hablé para un público a las afueras de Londres. Les dije que estaba adaptando 'La Vida de Brian' para que pudiéramos hacerlo como un espectáculo teatral (no como un musical). Dije que habíamos tenido una lectura del último borrador en Nueva York hace un año... y que todos los actores - varios de ellos ganadores del Tony - me habían aconsejado enfáticamente que cortara la escena de Loretta. Por supuesto, no tengo intención de hacerlo", ha explicado.

En dicha escena original aparece un personaje (Stan), que explica que quiere ser una mujer y pide que le llamen Loretta porque es su "derecho como hombre" y afirma que desea "tener hijos" añadiendo que "los hombres tienen derecho a tener hijos" y pide que "no le opriman".

Posteriormente, el personaje de Cleese (Reg) le dice a Stan que él no puede parir y su intención no es "oprimirle" pero que al no tener matriz no puede gestar. "¿Dónde vas a gestar el feto, lo vas a meter en un baúl?", se cuestiona Reg.

Asimismo, John Cleese también desvela que los actores "de Broadway de primera clase" estaban "convencidos" de que no se realizaría la escena. "Les pregunté '¿Los fans de Phyton no van a venir porque estamos haciendo una escena de la que se han estado riendo durante 40 años?'", ha publicado.

Además, ha negado que vaya a cortar la canción de 'Bright Side'. "Falso, por una muy buena razón. No queremos molestar a Eric Idle y es su única contribución al guion de 'La vida de Brian'", ha apostillado.