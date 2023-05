Javier Bardem recuerda cuando conoció a Penélope en Monegros: "A esta chiquilla le voy a seguir el rastro"

El rodaje de 'Jamón, jamón', que se desarrolló en 1991 en los Monegros, dejó una profunda huella en las vidas de Penélope Cruz y Javier Bardem. Supuso un espaldarazo en sus entonces incipientes carreras cinematográficas y una conexión que, 26 años después, en el rodaje del filme de Woody Allen 'Vicky, Cristina, Barcelona' culminaría en una relación sentimental que todavía se prolonga hasta nuestros días.

El intérprete, que se halla estos días promocionando su última incursión, 'La sirenita', ha rememorado aquellas semanas tan especiales vividas en los Monegros en una entrevista encuadrada en una sección del aragonés Luis Alegre en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

Alegre ha informado de una entrevista que realizó a Bardem y Penélope durante el rodaje. Un encuentro que el actor recuerda perfectamente. "La hicimos fuera del bar donde se grababa la escena de las máquinas tragaperras y recuerdo a Luis con pelo. Dije, ¿quién es este tipo tan salado? Y pensé que todos los periodistas iban a ser así. Fue mi primera entrevista", ha apuntado.

Alegre ha rescatado una profecía que el lanzó el director de la cinta, Bigas Luna: "Hace 32 años Bigas Luna, que era un poco brujo, me soltó: Penélope y Javier serán dos de los mejores actores del mundo y estoy seguro de que acabarán juntos".

El ganador de un Óscar por 'No es país para viejos' se ha emocionado al hablar del realizador catalán que tanto vínculo tuvo con Aragón: "Pensamos muchas veces en Bigas y en lo que propició. Nuestra hija se llama Luna como homenaje a él. No sé qué hubiera pasado en nuestras vidas si esa película no se hubiera hecho tanto en lo personal como en lo profesional. No me imagino un presente tan agradecido y bendecido como el mío sin ese accidente maravilloso de hace 32 años".

En el clima de fraternidad que ha dominado la entrevista, Bardem ha compartido las sensaciones y sentimientos que le surgieron al conocer a Penélope en tierras monegrinas. "Decía, esta chiquilla, a esta le voy a seguir yo el rastro. Ella tenía 17 años entonces. Los tortazos que me daba cuando yo le tocaba el culete en el rodaje de las escenas de la película eran de verdad. Ya me veía venir", ha bromeado.

Una relación que culminó en 2007 en el rodaje de la mencionada película de Woody Allen. "Pensaba, ay, que no le he dicho nada, y el último día ya le dije, oye, por cierto, que me gustas y ella, según ha contado, pensó '¡ya era hora!'", ha concluido.