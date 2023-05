Vito, el artista zaragozano que ha pintado la portada del nuevo disco de Bunbury

El próximo viernes verá la luz 'Greta Garbo', el nuevo disco de Enrique Bunbury. Una colección de diez canciones que marcan el inicio de una nueva etapa profesional del aragonés y de las que apenas ha adelantado dos 'singles' y la portada.

El compositor e intérprete ha vuelto a mirar hacia su tierra para confiar en el talento del pintor Víctor Pastor 'Vito' (Zaragoza, 1976) y encomendarle la confección del óleo en el que se basa la cubierta del álbum.

El vínculo entre ambos nació tiempo atrás en la capital aragonesa. "Enrique y yo nos conocemos desde hace muchos años. A mis amigos y a mí nos gustaban mucho Héroes del Silencio cuando éramos unos críos y, en cuanto nos enteramos de la existencia de La Estación del Silencio, nos convertimos en asiduos, cogimos confianza con Boch y Antonio y con todo el que iba de forma continua por allí. Acabé 'trabajando' una temporada en la barra y, si no estaba trabajando, estaba poniendo discos o sentado en la tarima. Y así es cómo nos conocimos", rememora.

La portada del nuevo disco de Bunbury. Warner

Y prosigue con el relato: "Enrique no venía mucho, pero las veces que lo hacía era muy fácil que yo estuviera por allí. Tuvimos la suerte de coincidir en un lugar especial, compartir algún porrito en la tarima y disfrutar de la música. Con los años nos hemos ido encontrando en diferentes ciudades y momentos. La pintura y la música creo que han sido un nexo de unión importante. Hace nueve años Enrique y Jose Girl ya se interesaron por lo que hacía, y yo, si estaba en alguna ciudad donde él tocara, me ponía en contacto para poder verlo. A partir de ahí hemos mantenido la comunicación. Nos apreciamos y nos tenemos mucho cariño".

Hace unos meses Vito recibió un mensaje que contenía una propuesta muy excitante. "Enrique me dijo que estaba dándole vueltas al diseño del nuevo disco y que había pensado que quizás podría ayudarle. Me dijo el título del álbum y me contó la historia de Greta Garbo, ya que yo la desconocía. Me habló de sus sensaciones después de tener que dejar los escenarios por el problema con la garganta: la distancia, desaparecer, alejarse de todo... Me mandó un par de fotos de la actriz sueca y con eso empezamos a trabajar. No me pidió nada en particular, hablamos sobre referencias desde las que partir, cuadros míos que le gustaban y con eso me puse a pintar", revela.

Aceptó el reto sin vacilar y todo el proceso ha resultado muy gozoso. "El trabajo ha sido con Enrique y con Jose Girl. Los tres. Y ha sido una maravilla. Sorprendentemente, no me puse demasiado nervioso y me sentí confiado con mi pintura, algo que no suele ocurrir de normal pero que esta vez ocurrió. Empecé a pintar y cuando creía que tenía algo interesante se lo enseñaba, intercambiábamos opiniones y seguía trabajando. Cuando alguna pintura nos parecía que estaba en un buen punto, paraba y empezaba a probar cosas diferentes. Así hasta que ellos consideraron que tenían material suficiente para elegir y realizar el arte del disco. Fue todo muy fluido, fácil, nos entendimos muy bien desde el primer momento. Creo que los tres disfrutamos mucho de estar juntos en el proyecto. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Así que solo puedo darles las gracias por confiar en mí", asevera.

La pintura de Víctor Pastor. Guillermo Mestre

Además de la amistad y el cariño que le unen con Bunbury, este 'encargo' le ha permitido profundizar en la música, un mundo que le apasiona. Buena prueba son sus retratos de Amy Winehouse, Thom Yorke o Kase.O. "La música está muy presente en mi pintura y en mi vida en general. Ningún arte me llega y me emociona como la música. Respecto a mi pintura, la influencia va mucho más allá que el retratar a algunos artistas que me gustan o pintar situaciones donde la música está presente. La música inspira pinturas, me acompaña y me influye mucho mientras estoy pintando", aduce.

Y remacha el argumento: "De hecho, muchos de los títulos de mis pinturas son partes o títulos de canciones. Hay una conexión total entre la música y mi pintura. Es como que se retroalimentan mutuamente, unas veces es la canción la que me da la idea para pintar y otras veces de repente, aparece una canción que sientes que conecta con la pintura y lo que quieres expresar. Para mí es un juego muy bonito. En un futuro me gustaría hacer una exposición y mezclar pintura y música, que el espectador pudiera estar viendo el cuadro y escuchando una canción al mismo tiempo. Me gusta mucho esa convivencia. Soy muy feliz escuchando música y pintando".

Vito, de vocación autodidacta, esboza desde su estudio en Torrero las líneas maestras de su futuro. "El plan a corto y medio plazo es tratar de enseñar mi pintura, sacar los cuadros del estudio y que la gente pueda verlos. Me gustaría poder mostrar mi trabajo en Latinoamérica, en Estados Unidos y, por supuesto, en España. Quiero llegar al mayor número de personas posible. Ese es el plan. Soy todo oídos a nuevas propuestas. Y, por supuesto, quiero seguir pintando. En este sentido no suelo trabajar sobre proyectos cerrados, voy pintando las cosas que siento en cada momento", concluye. Una selección de su obra puede admirarse en su web www.victorpastor.es.