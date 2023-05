Diez canciones que ilustran por qué Tina Turner fue "simplemente la mejor" de su era

Desde su cuna en Tennessee (EE.UU.) donde en 1939 nació como Anna Mae Bullock, la de Tina Turner fue una carrera en la que logró sobreponerse al racismo y el machismo de una industria y una sociedad que luego la condenó al ostracismo... hasta que renació independizada y reinventada como "la mejor".

He aquí diez canciones que ilustran por qué antes de Beyoncé tuvo que existir aquella mujer que recorrió uno de los caminos más tortuosos y a la vez triunfales de la historia de la música, diez canciones prendidas a una voluntad de hierro y a una garganta forjada en fuego, como sus caderas.

1) "A Fool In Love": Lanzado en 1960, este corte de r&b supuso su debut musical a nivel profesional, compartido como parte del dúo junto al que se convertiría en su marido, Ike & Tina Turner. Fue su primer éxito comercial conjunto.

2) "It's Gonna Work Out Fine": Su segundo gran "hit" como pareja les llegó de la mano de este tema publicado en 1961 que se convirtió además en el primero por el que Tina Turner recibió una nominación a los premios Grammy.

3) "River Deep – Mountain High": Impresionado por la fuerza de Tina, el archiconocido productor Phil Spector, el del "muro de sonido", invitó al dúo a su estudio. Con 21 músicos de sesión implicados y "unas 500.000 tomas" exigidas a la artista, el resultado fue la que está considerada una de las "500 grandes canciones de todos los tiempos" por la revista Rolling Stone.

4) "Proud Mary": John Fogerty creó este tema para su banda, la Creedence Clearwater Revival, y con ella obtuvo uno de sus grandes éxitos, aunque probablemente la versión que más ha trascendido ha sido la que Ike y Tina realizaron en 1971, un canto de orgullo feminista interpretado curiosamente por una mujer entonces sometida al yugo de un hostigador y que les proporcionó un Grammy.

5) "Nutbush City Limits": Escrita por ella misma, es un relato autobiográfico en el que regresa a su ciudad natal y a sus modestísimos orígenes. Editada en 1973, fue uno de los últimos temas que publicó junto a Ike Turner.

6) "Private Dancer": En los años posteriores a su traumática ruptura con Iker Turner, Tina comenzó a convertirse más en un recuerdo que en una artista vigente. En los 80, sin embargo, Capitol Records confió en su resurrección alejándola del r&b, primero con su reinterpretación del "Let's Stay Together" de Al Green y, sobre todo, con la de este tema escrito y desechado por el mismísimo Mark Knopfler. Para ella, Jeff Beck grabó una de las guitarras.

7) "What's Love Got to Do with It": Curioso que este tema pasara de mano en mano, de Cliff Richard a Donna Summer, hasta que Tina lo convirtió en su mayor éxito en EE.UU. Fue así como se alzó como la mujer de mayor edad que coronaba la lista americana, todo un golpe en la mesa que demostró que una mujer de mediana edad (45 años por aquel entonces) aún estaba lejos de ser una estrella en decadencia.

8) "We Don't Need Another Hero": Pese a los recelos de su entorno, Turner ansiaba conferirle a su música toques más roqueros y lo consiguió en 1985 con esta "power ballad" con "riffs" guitarreros que nació como tema central de la BSO de la película "Mad Max. Más allá de la cúpula del trueno", en la que ella participó como amazona encuerada de armas tomar.

9) "The Best": Más conocida popularmente como "Simply (The Best") por su estribillo, una vez más Turner tuve el acierto de versionar un corte que en su primera encarnación bajo la voz de Bonnie Tyler apenas tuvo trascendencia. Lanzada de nuevo en 1988 bajo la producción de Desmond Child, es quizás su indiscutible último gran éxito mundial.

10) "Goldeneye": Con la melena más corta, una vez más demostró que no se la podía dar por olvidada, menos si cuentas a tu servicio con autores con los mismísimos Bono y The Edge, de U2, para este tema de 1995 destinado a la saga cinematográfica de James Bond en el que ella dio de sí toda su garra felina.