¿Se ha inspirado Balenciaga en el escudo de Zaragoza en su nueva línea de ropa?

Los amantes de la moda que siguen las diferentes colecciones de Balenciaga han descubierto que la firma de origen español e instalada en París se ha inspirado en el escudo de Zaragoza en una nueva línea de ropa de marcada estética urbana.

Se trata de sudaderas, camisetas y chándales que llevan estampados el blasón con el fondo rojo, el león rampante dorado (aunque invertido hacia la derecha respecto al original) y con dos laureles a su alrededor. La única diferencia es que, en lugar de estar remachado en la parte superior por una corona lo hace una torre.

Una línea téxtil que está basada en el 'feísmo' por el que aboga Balenciaga en muchas de sus creaciones, como unas polémicas zapatillas totalmente desgastadas que lanzó en 2022.

En este caso, abraza la estética del grafiti y de la calle, con ilustraciones de efecto deshilachado, con apariencia de desgastado e incluso con agujeros en las prendas. Y es que bajo la dirección del diseñador georgiano Demna Gvasalia, Balenciaga se ha abrazado al eslogan 'Ugly is the new black' a través de la cual apuestan por piezas feas que se vuelven virales y generan controversia.

El chándal, que de despacha tanto en color azul como gris, rojo y negro, cuesta unos 3.000 euros la chaqueta y unos 2.000 el pantalón, aunque este precio puede varias dependiendo del establecimiento al que se acuda. La sudadera negra con su tonalidad degradada se cotiza por unos 1.600 euros y las camisetas de manga corta con el león rampante no suelen bajar de los 1.200 euros.

La chaqueta de chándal con el león rampante. Balenciaga

La casa de moda Balenciaga fue creada en 1917 por Cristóbal Balenciaga en San Sebastián. El fundador fue definido por el mismísimo Christian Dior como "el maestro de la moda". La firma cesó su actividad en 1972 y retomó su actividad en 1986. Actualmente forma parte del 'holding' galo Kering y tiene su sede central en París.