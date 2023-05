Los mejores planes para el fin de semana en Zaragoza: desde el Jotapón hasta 'Molan los 90'

En plena primavera hace el tiempo perfecto para salir de casa y hacer alguna actividad al aire libre. Desde HERALDO proponemos algunos planes para que no te aburras este fin de semana.

Jotapón

Fusionar la cultura aragonesa con la del país nipón es posible, y un año más Jotapón lo demuestra. Organizada por la Asociación Cultural Aragón-Japón en el centro cívico de La Jota, empieza este viernes 19 de mayo y durará hasta el domingo 28.

La entrada es gratuita y habrá exposiciones, conciertos, talleres, charlas, concursos de 'cosplay' y actividades varias para acercarse a la cultura oriental. En este enlace se puede consultar la programación detallada de todos los días.

Molan los 90

'Molan los 90' llega por primera vez a Zaragoza el próximo sábado 20 de mayo en en el Parque Deportivo Ebro con el ciclo Noches de Jardín. Actuarán algunos de los artistas más conocidos de la época.

Estará Kate Ryan con su famosa canción 'Ella Elle L’a', 'Voyage Voyage', entre otras canciones de popularidad mundial; Marian Dacal, icono de la música dance con su hit 'Flying Free' junto a Eva Martí, Sensity World con su himno 'Get it up', Viceversa, New Limit, Sonia Madoc, los Djs Zaragozanos Alex & Giro y el Dj residente Xavi in Session.

Habrá 'food trucks', zona VIP, y servicio de autobuses, este último incluido en la entrada, que se puede comprar a partir de 22,80 euros.

Españul

'Españul' es el nombre del monólogo que presenta Lamine Thior, el joven senegalés que llegó hasta Algeciras y que ahora explica en clave de humor los contrastes culturales con sus amigos, la peculiar relación con su madre y otras anécdotas curiosas. Sus monólogos siempre tienen finales rocambolescos y mensajes sociales de fondo, rompiendo con 'gags' de humor en cualquier momento.

Es todo un 'storyteller', que cuenta con cerca de 100.000 seguidores en sus redes sociales y que actuará en el Teatro de la Estación de Zaragoza este sábado 20 de mayo a las 19.00. Las entradas cuestan 14 euros y se pueden conseguir en la web de venta de entradas del teatro.

Mercadillo de trueque

¿Tienes en casa algo que ya no usas pero que crees que otro podría darle una segunda vida? Ven a la parte exterior de la zona joven de Movera junto a toda tu familia y cámbialo con otra persona por algo que te llame la atención. ¿Cuántos tratos conseguirás hacer?

Será este sábado de 17.30 a 20.00 y la entrada es libre. La dirección exacta es la calle Padre Claret, 28 de Movera.