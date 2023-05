Eric Clapton 'reaparece' dos días en los Aragonia de Zaragoza

La música está cada vez más presente en las salas de cine. Si en anteriores semanas tuvieron lugar proyecciones de Metallica o Coldplay, este fin de semana el protagonista es Eric Clapton.

La sala 10 de los Aragonia de Zaragoza acogerá este viernes (20.00) y este domingo (20.00) el pase de 'Eric Clapton across 24 nights', un filme de casi dos horas de duración (115 minutos) que captura lo mejor de las 24 noches que 'Mano Lenta' ofreció en el emblemático Royal Albert Hall de Londres entre 1990 y 1991, cuando devoraba uno de sus momentos más dulces en lo artístico. En total, interpreta 17 canciones que han sido remasterizadas para que la experiencia sea más gozosa.

La historia se retrotrae a 1990 y 1991, cuando el músico inglés actuó 24 noches en el escenario londinense con diferentes formaciones y 'sets' de blues, rock y una orquesta completa. Estas actuaciones se han convertido en legendarias para los fans de Clapton.

El cartel de la película de Eric Clapton. Heraldo.es

Más de treinta años después, esta película ha sido editada a partir del metraje original y completamente remasterizada en Dolby Atmos y sonido envolvente 5.1 para ofrecer "la experiencia teatral definitiva". Según revela la productora, "captura por primera vez las actuaciones definitivas de todos los 'sets' de ambos años.

La película incluye 17 éxitos de todo su repertorio que muestran a Clapton en su momento más estimulante, colaborando con los mejores músicos. Hay versiones únicas -interpretadas por la orquesta de Michael Kamen o su banda de rock- de éxitos de siempre como 'Wonderful tonight', 'Layla', 'White room' y 'Cocaine', así como rarezas como la interpretación de 'Knockin' on heaven's door' con Phil Collins. Mientras tanto, Eric expresa su amor por el blues compartiendo escenario con músicos legendarios como Albert Collins y Buddy Guy en clásicos como 'Black Cat Bone' y 'My time after a while'. Una admirable recopilación de las legendarias actuaciones de Eric Clapton.

Las entradas para cada una de las sesiones cuestan 12 euros y se pueden adquirir a través de la web www.cinespalafox.com.