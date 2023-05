El maestro de las marionetas de hilo en EE. UU. Phillip Huber mostrará su virtuosismo en Imaginaria

Los espectadores a la décima edición Imaginaria tendrán el privilegio de presenciar a uno de los mejores artistas del mundo en el manejo de los títeres de hilo, la disciplina más compleja de este ancestral arte por su milimétrica precisión para crear movimiento en los personajes. Se trata del norteamericano Phillip Huber, de gira en España y que recala en Binéfar invitado por la organización del festival de títeres e imagen en movimiento que se celebra del 30 de mayo al 4 de junio.

Phillip Huber ofrecerá dos sesiones en el marco de Imaginaria ambas en el Teatro Los Titiriteros de Binéfar. Una destinada para escolares, el viernes 2 a las 9.30, y otra para el público en general el domingo 4 a las 17.10. En ambas funciones representará ‘Suspended animation’, un espectáculo que fusiona el teatro y la danza. En presencia de la audiencia controlará personajes increíblemente convincentes a través de una serie de viñetas de verdad que revelan humor, patetismo, drama y encanto. Con su arte sutil Huber toca la inocencia del espectador para, como el mismo afirma, “sonreír con el corazón”. La función que veremos en Binéfar ‘se ha representado en más de 50 cruceros de lujo en todo el mundo como Cunard, Crystal y Seabourne.

El maestro de las marionetas de hilo en EE. UU. Phillip Huber H. A.

Hablar de Huber (1951) es pensar en marionetas. Su dilatada trayectoria comenzó en la niñez en su Illinois natal. Tras graduarse en Teatro y Educación trabajó con Tonny Urbano y con Jin Henson, creador de ‘Sesame Street’ ('Barrio Sésamo' en la versión española), la popular serie de televisión educativa surgida a finales de los 60 y que ha sido referente para millones de niños en todo el mundo. Posteriormente Huber desarrolló su carrera artística en 1980 junto a David Alexander para emprender The Huber Marionettes. Ha actuado en cabarets y clubes nocturnos como el Lido de París, el Casino de Monte Carlo, Monaco, Magic Castle, Hollywood, Hansa Variete Theater, Hamburgo, y Georgspalast Variete Theater, Hannover. Sus apariciones en televisión incluyen: The Tonight Swhow con Jay Leno, Le Plus Grande Cabaret du Monde (Francia), Varieté (Chile). Sus habilidades con los títeres han aparecido en espectáculos teatrales como ‘Busker Alley’ con Tommy Tune, ‘That’s Christmas’, con Sandy Duncan, ‘Christmas with Friends & Nabors’, con Jim Nabors, ‘It’s magic’, con Harry Anderson, ‘The road to Hollywood’, dirigida por Walter Bobby, ‘o la ópera-rock ‘Don’t Trust Anyone Over Thirty’ (No confíes en nadie de más de treinta) (2006) de Dan Graham y Tony Ousler, que recorrió Europa.

Participaciones en películas

Su arte se puede ver en la gran pantalla ya que Huber es el que maneja los hilos de la marioneta que aparece en la película ‘Cómo ser John Malkovich’ (1999), tres veces nominada a los Premios de la Academia, y también realizó la marioneta ‘China Girl’ para la película ‘El Gran y Poderoso Oz’ (2013) de Disney.

Su trabajo ha sido aclamado en numerosos países como Japón, Corea del Sur, Noruega, Brasil, Irlanda, Francia, España, Portugal, Alemania, Suiza, Noruega, México, Canadá, Israel y Australia.

Entre sus distinciones se encuentran el Premio del Presidente de los Titiriteros de América, una Mención a la Excelencia de Unima-USA (Unión Internacional de la Marioneta), y una Actuación de Orden Real en Monte Carlo.

La directora artística de Imaginaria, Eva Paricio, de Los Titiriteros de Binéfar, considera “un lujo” poder contar con un artista de esta dimensión internacional. “Es un virtuoso, de lo más delicado que se hace en marionetas. Su arte es una exquisitez. La marioneta de hilo es la más complicada de manejar y él une su virtuosismo a una estética muy perfecta y delicada de los títeres”, señala.

Títeres macedonios y napolitanos

Al norteamericano hay que unir dos otros talentos de la escena del títere mundial como son el macedonio afincado en Dinamarca, Alex Mihailovski, con su espectáculo de títere de hilo Mr. Barti, también una celebridad en muchos cabarets de cruceros, y la italiana Irene Vecchia, toda una referencia de los característicos títeres napolitanos de guante, Pulcinella, de más de 500 años de tradición. El primero actuará en la plaza Padre Llanas el jueves 1 a las 19.00 en un espectáculo gratuito apto para todos los públicos, mientras que la napolitana lo hará el sábado 3 en el parque de la avenida del Pilar, también en un espectáculo gratuito a partir de las 11.00. Estas dos propuestas escénicas ponen el contrapunto al lirismo de Huber con unas marionetas muy expresivas, alegres, juguetonas y graciosas.

Cabría citar dentro del elenco internacional de la presente edición de Imaginaria también a la compañía local, Trapusteros Teatro, formada por el binefarense Marcos Pena y la brasileña Izabela Brochado, que pondrá en escena una adaptación brasilera de Don Quijote de la Mancha, ‘Mamulengo de la Mancha’, el viernes 2 a las 21.00 en el Teatro Los Titiriteros de Binéfar, y a la tailandesa y binefarense de adopción Arunne Vasanserekul que impartirá talleres de papiroflexia el 31 de mayo y 1 de junio en el Centro Cultural y Juvenil.

Imaginaria está organizado por el Ayuntamiento de Binéfar con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura, la Comarca de La Litera así como de empresas del territorio que contribuyen con la financiación. Además, cuenta con la inestimable colaboración de un grupo de vecinos que colaboran como voluntarios para el buen desarrollo de todas las funciones.