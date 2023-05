'Marlowe': dignos ecos clásicos

El cine negro, como sucede con el wéstern, activa el recuerdo de las películas clásicas al representarlas en su máxima expresión. Por ello los títulos que conectan al aficionado con lo que evocan las formas, cánones y códigos de la temática generan interés de partida. ‘Marlowe’ intenta replicar aquella esencia recuperando una figura con recorrido en el imaginario, la de Philip Marlowe, el detective creado por Raymond Chandler. La ‘osadía’ del movimiento aplicado no se traduce en ambición, sino que esta producción europea con participación española se adscribe a lo pequeño y lo menor, terreno favorable a la simpatía, aquí además revestida de la curiosidad que entrañan los nombres de Liam Neeson y del director Neil Jordan. Aunque pierde en toda comparación con los filmes de antes, con su magnetismo y su huella, modula dignamente los rasgos reconocibles y convence por los ecos que canaliza.

MARLOWE *** Dirección: Neil Jordan. Guión: Willliam Monahan y Neil Jordan (novela: John Banville). Fotografía: Xavi Giménez. Intérpretes: Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Danny Huston, Colm Meaney, Alan Cumming. Cine negro, 109 minutos. Irlanda, España y Francia, 2022.

La historia toma como referencia ‘La rubia de ojos negros’, novela de John Banville, y muestra a un Marlowe que sigue sus principios (el compromiso con su cliente, la dilucidación de lo ocurrido) a pesar de que la mujer que le contrata para localizar a su amante nunca le cuente la verdad y de que en el camino le hagan otros ofrecimientos, surjan los problemas y la investigación se enmarañe. Sin desviarse mucho de su estilo interpretativo, Neeson encarna un rol con un legado en el que aparecen actores como Humphrey Bogart, Dick Powell, Robert Mitchum, James Garner, Elliott Gould o Powers Boothe. Su imagen de héroe de acción veterano sobrevuela en los momentos de pelea, de manera que Jordan opta por el guiño consciente, si bien estas escenas son algo torpes.

Los diálogos no tienen la punta deseada, lo que no molesta porque se detectan las intenciones que los guían. Con las descripciones de los personajes secundarios se da una situación parecida. No cautivan pero el arquetipo y las reminiscencias están ahí.